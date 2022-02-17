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В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек - РИА Новости, 17.02.2022
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек
На бюджет в вузы в этом году смогут поступить 588 тысяч молодых людей, это на 11,5 тысяч мест больше, чем было в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:30
2022-02-17T11:31
общество
дмитрий чернышенко
москва
ленинградская область
санкт-петербург
навигатор абитуриента
вузы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На бюджет в вузы в этом году смогут поступить 588 тысяч молодых людей, это на 11,5 тысяч мест больше, чем было в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг на пресс-конференции."Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году на бюджет смогут поступить 588 тысяч молодых людей, в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тысяч мест больше, чем было в предыдущую приемную кампанию, что соответствует запросам", - сказал он.Среди лидеров по количеству бюджетных мест премьер-министр выделил Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Свердловскую, Новосибирскую и Ростовскую область.
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общество, дмитрий чернышенко, москва, ленинградская область, санкт-петербург, навигатор абитуриента, вузы
10:30 17.02.2022 (обновлено: 11:31 17.02.2022)
 
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек

Вице-премьер Чернышенко: в 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Студенты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Студенты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На бюджет в вузы в этом году смогут поступить 588 тысяч молодых людей, это на 11,5 тысяч мест больше, чем было в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг на пресс-конференции.
"Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году на бюджет смогут поступить 588 тысяч молодых людей, в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тысяч мест больше, чем было в предыдущую приемную кампанию, что соответствует запросам", - сказал он.
Среди лидеров по количеству бюджетных мест премьер-министр выделил Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Свердловскую, Новосибирскую и Ростовскую область.
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 10:34
Приемная кампания в вузах начнется 20 июня
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоМоскваЛенинградская областьСанкт-ПетербургНавигатор абитуриентаВузы
 
 
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