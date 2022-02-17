https://ria.ru/20220217/vuzy-1773264066.html
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек - РИА Новости, 17.02.2022
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек
На бюджет в вузы в этом году смогут поступить 588 тысяч молодых людей, это на 11,5 тысяч мест больше, чем было в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:30
2022-02-17T10:30
2022-02-17T11:31
общество
дмитрий чернышенко
москва
ленинградская область
санкт-петербург
навигатор абитуриента
вузы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На бюджет в вузы в этом году смогут поступить 588 тысяч молодых людей, это на 11,5 тысяч мест больше, чем было в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг на пресс-конференции."Ежегодно мы увеличиваем количество бюджетных мест. В этом году на бюджет смогут поступить 588 тысяч молодых людей, в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тысяч мест больше, чем было в предыдущую приемную кампанию, что соответствует запросам", - сказал он.Среди лидеров по количеству бюджетных мест премьер-министр выделил Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Свердловскую, Новосибирскую и Ростовскую область.
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общество, дмитрий чернышенко, москва, ленинградская область, санкт-петербург, навигатор абитуриента, вузы
10:30 17.02.2022 (обновлено: 11:31 17.02.2022)
В 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек
Вице-премьер Чернышенко: в 2022 году на бюджет в вузы смогут поступить 588 тысяч человек