https://ria.ru/20220217/sud-1773256934.html
В Петербурге из зала суда освободили обвиняемого в убийстве транссексуала
В Петербурге из зала суда освободили обвиняемого в убийстве транссексуала - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге из зала суда освободили обвиняемого в убийстве транссексуала
Обвиняемого в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, освободили из зала суда после вынесения... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:48
2022-02-17T09:48
2022-02-17T13:57
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тверь
васильевский остров
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Обвиняемого в убийстве транссексуала из Таджикистана, тело которого было найдено в реке в Ленинградской области, освободили из зала суда после вынесения приговора, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Суд переквалифицировал его действия в превышение самообороны и зачел срок нахождения в СИЗО."Суд <…> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год десять месяцев в колонии общего режима. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно", — сообщили в объединенной пресс-службе.В июне 2020 года в реке Мга в Кировском районе обнаружили фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом. Подозреваемого задержали. Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, оперативникам стало известно, что злоумышленник, как и его жертва, состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. По данным полиции, убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года в апарт-отеле на Васильевском острове, куда транссексуал пришел по приглашению мужчины. После предполагаемого убийства мужчина скрывался в Твери, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.
https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577623022.html
https://ria.ru/20220209/samooborona-1771894850.html
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происшествия, россия, тверь, васильевский остров, санкт-петербург
09:48 17.02.2022 (обновлено: 13:57 17.02.2022)
В Петербурге из зала суда освободили обвиняемого в убийстве транссексуала
В Петербурге из зала суда освободили мужчину, обвиняемого в убийстве транссексуала