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Шоубиз
https://ria.ru/20220217/pugacheva-1772108236.html
Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами
Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами - РИА Новости, 17.02.2022
Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами
Селфи с золотым макияжем, яркая зеленая шуба и нежный розовый пуховик – любое появление Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает бурное обсуждение у... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:22
2022-02-17T09:22
шоубиз
шоу-бизнес
алла пугачева
знаменитости
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Селфи с золотым макияжем, яркая зеленая шуба и нежный розовый пуховик – любое появление Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает бурное обсуждение у поклонников. Вспоминаем зимние образы Примадонны в материале РИА Новости.Яркий образ с изумрудной шубойВ гостях у своего друга дизайнера Игоря Гуляева Примадонна примерила экстравагантный образ. Ярко-зеленую шубу и пушистую рыжую шляпу дополнила массивная цепь с крупными звеньями и очки. Перед зеркалом певица сказала, что образ "прелестен", вот только черный бант на головном уборе лишний.Дизайнер подтвердил, что дерзкий образ идет певице.Поклонники назвали образ "вкусным" и "игривым", отметив, что Примадонне стоит выйти в нем на подиум.Нежный образ с розовым пуховикомЧаще всего Пугачеву можно увидеть на снимках супруга Максима Галкина – он не стесняется выкладывать в интернет "домашние" фото жены за едой или на прогулке. Кадр с певицей в нежном розовом пуховике и шапке был сделан на улице – предположительно около замка в деревне Грязь.Примадонна позировала, накинув капюшон так, что была видна только половина лица. В комментариях оценили загадочный ракурс.Лаконичный белый образ под снегомВо время январского снегопада певица показала еще один пуховик белого цвета. В этот раз Примадонна обошлась без шапки. По ее словам, на улице было жарко.В комментариях похвалили артистку за постоянный позитив.Неожиданное селфи с золотым макияжемПоклонники были удивлены, увидев селфи Примадонны в сторис – в этот раздел Instagram она размещает фотографии очень редко.Певица в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов соцсети, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.Любимый черный образ за чашкой кофеЗа чашкой кофе в бутике Игоря Гуляева Пугачева объяснила свое "случайное" селфи. По словам артистки, она просто поправляла макияж.В этот раз Примадонна отдала предпочтение образу в стиле total black – черную блузку дополнила объемная накидка такого же цвета и эффектная шляпа, похожие она надевала на свои концерты в 90-е.
https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html
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шоу-бизнес, алла пугачева, знаменитости
09:22 17.02.2022
 

Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Селфи с золотым макияжем, яркая зеленая шуба и нежный розовый пуховик – любое появление Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает бурное обсуждение у поклонников. Вспоминаем зимние образы Примадонны в материале РИА Новости.

Яркий образ с изумрудной шубой

В гостях у своего друга дизайнера Игоря Гуляева Примадонна примерила экстравагантный образ. Ярко-зеленую шубу и пушистую рыжую шляпу дополнила массивная цепь с крупными звеньями и очки. Перед зеркалом певица сказала, что образ "прелестен", вот только черный бант на головном уборе лишний.

"Круто! Как вам предложенный образ? По-моему, прелестно. И без очков симпатично. Неужели я осмелюсь? Так я осмелюсь. А вот то, что сзади – это не мое. Уберешь бантик – будет хорошо", – прокомментировала Примадонна.

Дизайнер подтвердил, что дерзкий образ идет певице.

"А мы хулиганим, потому что нам нравится!" – сказал Гуляев.

Поклонники назвали образ "вкусным" и "игривым", отметив, что Примадонне стоит выйти в нем на подиум.

Нежный образ с розовым пуховиком

Чаще всего Пугачеву можно увидеть на снимках супруга Максима Галкина – он не стесняется выкладывать в интернет "домашние" фото жены за едой или на прогулке. Кадр с певицей в нежном розовом пуховике и шапке был сделан на улице – предположительно около замка в деревне Грязь.
Примадонна позировала, накинув капюшон так, что была видна только половина лица. В комментариях оценили загадочный ракурс.

"Неожиданный ракурс", "Женщина-загадка?", "Таинственный образ, умеете же вы включить актрису с интригой", – написали подписчики.

Лаконичный белый образ под снегом

Во время январского снегопада певица показала еще один пуховик белого цвета. В этот раз Примадонна обошлась без шапки. По ее словам, на улице было жарко.

"Какая прелесть! Скоро весна… Жарко!" – сказала звезда.

В комментариях похвалили артистку за постоянный позитив.

"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Максим со мной одной", "Алла Борисовна очень оптимистична", "Вы сама – весна!", – отметили поклонники.

Неожиданное селфи с золотым макияжем

Поклонники были удивлены, увидев селфи Примадонны в сторис – в этот раздел Instagram она размещает фотографии очень редко.
© @alla_orfey/InstagramСкрин сторис со страницы Аллы Пугачевой в Instagram
Скрин сторис со страницы Аллы Пугачевой в Instagram
© @alla_orfey/Instagram
Певица в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов соцсети, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.
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Любимый черный образ за чашкой кофе

За чашкой кофе в бутике Игоря Гуляева Пугачева объяснила свое "случайное" селфи. По словам артистки, она просто поправляла макияж.
"Я повернулась, чтобы посмотреть, как помада у меня там… Ну, что теперь делать?" – отметила певица.
© @igorgulyaevofficialСкриншот сторис Игоря Гуляева в Instagram
Скриншот сторис Игоря Гуляева в Instagram
© @igorgulyaevofficial
В этот раз Примадонна отдала предпочтение образу в стиле total black – черную блузку дополнила объемная накидка такого же цвета и эффектная шляпа, похожие она надевала на свои концерты в 90-е.
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Короткий парик и ноль макияжа: какими образами удивляла Алла Пугачева
 
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