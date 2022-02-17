https://ria.ru/20220217/pugacheva-1772108236.html

Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами

Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами - РИА Новости, 17.02.2022

Неожиданное селфи и зеленая шуба: Пугачева удивляет новыми образами

Селфи с золотым макияжем, яркая зеленая шуба и нежный розовый пуховик – любое появление Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает бурное обсуждение у... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:22

2022-02-17T09:22

2022-02-17T09:22

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алла пугачева

знаменитости

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Селфи с золотым макияжем, яркая зеленая шуба и нежный розовый пуховик – любое появление Аллы Пугачевой в социальных сетях вызывает бурное обсуждение у поклонников. Вспоминаем зимние образы Примадонны в материале РИА Новости.Яркий образ с изумрудной шубойВ гостях у своего друга дизайнера Игоря Гуляева Примадонна примерила экстравагантный образ. Ярко-зеленую шубу и пушистую рыжую шляпу дополнила массивная цепь с крупными звеньями и очки. Перед зеркалом певица сказала, что образ "прелестен", вот только черный бант на головном уборе лишний.Дизайнер подтвердил, что дерзкий образ идет певице.Поклонники назвали образ "вкусным" и "игривым", отметив, что Примадонне стоит выйти в нем на подиум.Нежный образ с розовым пуховикомЧаще всего Пугачеву можно увидеть на снимках супруга Максима Галкина – он не стесняется выкладывать в интернет "домашние" фото жены за едой или на прогулке. Кадр с певицей в нежном розовом пуховике и шапке был сделан на улице – предположительно около замка в деревне Грязь.Примадонна позировала, накинув капюшон так, что была видна только половина лица. В комментариях оценили загадочный ракурс.Лаконичный белый образ под снегомВо время январского снегопада певица показала еще один пуховик белого цвета. В этот раз Примадонна обошлась без шапки. По ее словам, на улице было жарко.В комментариях похвалили артистку за постоянный позитив.Неожиданное селфи с золотым макияжемПоклонники были удивлены, увидев селфи Примадонны в сторис – в этот раздел Instagram она размещает фотографии очень редко.Певица в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов соцсети, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.Любимый черный образ за чашкой кофеЗа чашкой кофе в бутике Игоря Гуляева Пугачева объяснила свое "случайное" селфи. По словам артистки, она просто поправляла макияж.В этот раз Примадонна отдала предпочтение образу в стиле total black – черную блузку дополнила объемная накидка такого же цвета и эффектная шляпа, похожие она надевала на свои концерты в 90-е.

https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html

https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, алла пугачева, знаменитости