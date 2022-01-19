https://ria.ru/20220119/pugacheva-1768570637.html
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи - РИА Новости, 19.01.2022
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи
Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:44
2022-01-19T15:44
2022-01-19T15:44
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно".Сама Примадонна отметила, что на фото поправляла макияж.Если на выложенном ранее фото артистка появилась в белой одежде, то в этот раз она отдала предпочтение излюбленному черному цвету. Свой образ артистка дополнила эффектной шляпой.Максим Галкин продублировал видео в своих социальных сетях, написав, что "Алла сегодня по магазинам".72-летняя Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.
https://ria.ru/20220118/pugacheva-1768364373.html
https://ria.ru/20220114/tukhtamyshev-1767854032.html
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шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин, игорь гуляев, знаменитости
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи в гостях у Гуляева