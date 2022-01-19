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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/pugacheva-1768570637.html
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи - РИА Новости, 19.01.2022
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи
Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:44
2022-01-19T15:44
шоубиз
шоу-бизнес
алла пугачева
максим галкин
игорь гуляев
знаменитости
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно".Сама Примадонна отметила, что на фото поправляла макияж.Если на выложенном ранее фото артистка появилась в белой одежде, то в этот раз она отдала предпочтение излюбленному черному цвету. Свой образ артистка дополнила эффектной шляпой.Максим Галкин продублировал видео в своих социальных сетях, написав, что "Алла сегодня по магазинам".72-летняя Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.
https://ria.ru/20220118/pugacheva-1768364373.html
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шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин, игорь гуляев, знаменитости
15:44 19.01.2022
 
Пугачева объяснила свое "случайное" селфи

Пугачева объяснила свое "случайное" селфи в гостях у Гуляева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно".

"Случайное фото, а сколько шума! Пугачева и телефон – несовместимые вещи", – пошутил дизайнер.

© @igorgulyaevofficialСкриншот сторис Игоря Гуляева в Instagram
Скриншот сторис Игоря Гуляева в Instagram
© @igorgulyaevofficial
Сама Примадонна отметила, что на фото поправляла макияж.

"Я повернулась, чтобы посмотреть, как помада у меня там… Ну, что теперь делать?" – отметила певица.

Если на выложенном ранее фото артистка появилась в белой одежде, то в этот раз она отдала предпочтение излюбленному черному цвету. Свой образ артистка дополнила эффектной шляпой.
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