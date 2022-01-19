https://ria.ru/20220119/pugacheva-1768570637.html

Пугачева объяснила свое "случайное" селфи

Пугачева объяснила свое "случайное" селфи - РИА Новости, 19.01.2022

Пугачева объяснила свое "случайное" селфи

Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно". РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:44

2022-01-19T15:44

2022-01-19T15:44

шоубиз

шоу-бизнес

алла пугачева

максим галкин

игорь гуляев

знаменитости

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Алла Пугачева прокомментировала свое недавнее селфи. Ее реакцию запечатлел дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что фото было сделано "случайно".Сама Примадонна отметила, что на фото поправляла макияж.Если на выложенном ранее фото артистка появилась в белой одежде, то в этот раз она отдала предпочтение излюбленному черному цвету. Свой образ артистка дополнила эффектной шляпой.Максим Галкин продублировал видео в своих социальных сетях, написав, что "Алла сегодня по магазинам".72-летняя Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.

https://ria.ru/20220118/pugacheva-1768364373.html

https://ria.ru/20220114/tukhtamyshev-1767854032.html

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шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин, игорь гуляев, знаменитости