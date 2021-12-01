https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html

Пугачева, Литвинова и Лолита: звезды без макияжа

Пугачева, Литвинова и Лолита: звезды без макияжа - РИА Новости, 01.12.2021

Пугачева, Литвинова и Лолита: звезды без макияжа

Знаменитостей часто упрекают в том, что без сценического грима их не узнать. Но среди звезд есть и те, кто публикует в микроблогах "честные" снимки. Селебрити,... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:05

2021-12-01T12:05

2021-12-01T12:05

шоубиз

алла пугачева

полина гагарина

кристина орбакайте

дженнифер лопес

лолита милявская

наталья водянова

рената литвинова

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Знаменитостей часто упрекают в том, что без сценического грима их не узнать. Но среди звезд есть и те, кто публикует в микроблогах "честные" снимки. Селебрити, решившиеся предстать перед подписчиками без мейка, — в материале РИА Новости. Алла ПугачеваАлла Пугачева не боится крупных планов и смело выкладывает селфи без макияжа. Недавно Примадонна похвасталась морщинками под глазами — появились они от улыбок, считает певица. "Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются (морщинки, — Прим. Ред.). No problem!" — подписала снимок Алла Борисовна. Кристина ОрбакайтеКак и ее легендарная мама, Кристина Орбакайте не стесняется делиться с подписчиками кадрами, на которых она изображена без косметики. Недавно артистка показала фанатам, как ее гримируют на съемках третьего сезона "Теста на беременность". Визажисты и стилисты не только наносили ей мейк, но и меняли цвет волос: героиня Орбакайте – жгучая брюнетка.ЛолитаЗрители привыкли видеть Лолиту с броским макияжем. Ярко-алые губы, насыщенный смоки айс — ее визитная карточка. Но в личном микроблоге певица часто появляется без косметики. Она явно чувствует себя комфортно без толстого слоя грима. Кажется, что даже с голливудским актером Стивеном Сигалом Лолита сфотографировалась без мейка. Полина ГагаринаПолина Гагарина тоже нередко публикует кадры, на которых запечатлена без макияжа. Это и снимки из отпуска, и видео с тренировок."Честные" фото — обычное дело для участницы Евровидения. В подписях к снимкам певица даже не подчеркивает, что на них она изображена без тональной основы и помады, и общается с подписчиками на темы, не связанные с визажом. Например, показывает, какие синяки заработала на съемках клипа. Наталья ВодяноваФото из семейного архива и из отпуска — на таких кадрах в своем микроблоге Наталья Водянова показывает себя без косметики. Однажды она поделилась селфи, на котором изображена печальной. Но даже грусть в глазах звезды понравилась фанатам. Они сравнили Наталью с Изабель Аджани и назвали "прекрасной королевой". А ведь на снимке модель предстала практически без мейка — на фото можно разглядеть немного блеска.Рената ЛитвиноваГрафичный макияж глаз, бледная фарфоровая кожа, красные губы — такой многие привыкли видеть Ренату Литвинову. Представить ее в другом образе сложно. Но можно.Актриса и режиссер временами публикует снимки, на которых она изображена без культового мейка. Возможно, немного тона, чуть-чуть нюдовой помады и никаких размашистых стрелок — на этом кадре разглядеть на лице Ренаты косметику трудно. Альбина ДжанабаеваИногда, но все же балует подписчиков "честными" фото и Альбина Джанабаева. Ноль мейка на лице приносит ей море комплиментов в комментариях. "Реально без макияжа не узнать, совсем другой человек!", "Такая хорошенькая", "Такая натуральная и естественная", "Супер... Спасибо за натуральную красоту", — обсуждают снимок Альбины пользователи. Дженнифер ЛопесВ чем только не обвиняли Джей Ло! Фотошоп, филлеры, пластика — хейтеры всегда найдут, за что можно упрекнуть звезду. Пока недоброжелатели разбирают ее образ по частям, певица отдыхает с Беном Аффлеком и спокойно выкладывает видео без слоя косметики.

https://ria.ru/20211129/baskov-1761275991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла пугачева, полина гагарина, кристина орбакайте, дженнифер лопес, лолита милявская, наталья водянова, рената литвинова, звезды, знаменитости