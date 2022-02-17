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"Конкорд" готовит иск против Соболь за слова о связях Пригожина со Шнуровым
"Конкорд" готовит иск против Соболь за слова о связях Пригожина со Шнуровым - РИА Новости, 17.02.2022
"Конкорд" готовит иск против Соболь за слова о связях Пригожина со Шнуровым
Компания "Конкорд" сообщила, что готовит иск против бывшего юриста ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь, утверждая, что РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:26
2022-02-17T10:26
происшествия
евгений пригожин
любовь соболь
россия
санкт-петербург
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Компания "Конкорд" сообщила, что готовит иск против бывшего юриста ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь, утверждая, что она распространяла недостоверную информацию о наличии связи между владельцем "Конкорда" бизнесменом Евгением Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым."Юридическая служба компании "Конкорд" готовит новое исковое заявление к Любови Соболь в связи с тем, что 7 февраля 2022 года на ютуб-канале "Навальный LIVE" она распространила недостоверную, порочащую информацию о Евгении Викторовиче и утверждала наличие связи между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым", - говорится в сообщении пресс-службы компании на странице "Вконтакте".Ранее Пригожин уже подавал в суд на Соболь из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором она утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.Кроме того, Пригожин добился судебного решения о взыскании с Алексея Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* (признан иноагентом) 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.В октябре 2020 года "Конкорд" объявил, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и другим из-за "публикаций оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Большинство заявлений в той или иной степени удовлетворялись судами.В конце января Навальный и Соболь были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20220216/isk-1773055260.html
https://ria.ru/20220207/sobol-1771485693.html
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происшествия, евгений пригожин, любовь соболь, россия, санкт-петербург, шнур (сергей шнуров)
10:26 17.02.2022
 
"Конкорд" готовит иск против Соболь за слова о связях Пригожина со Шнуровым

"Конкорд" готовит иск против экс-юриста ФБК* Соболь за слова о связях Пригожина и Шнурова

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Любовь Соболь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Компания "Конкорд" сообщила, что готовит иск против бывшего юриста ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь, утверждая, что она распространяла недостоверную информацию о наличии связи между владельцем "Конкорда" бизнесменом Евгением Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым.
"Юридическая служба компании "Конкорд" готовит новое исковое заявление к Любови Соболь в связи с тем, что 7 февраля 2022 года на ютуб-канале "Навальный LIVE" она распространила недостоверную, порочащую информацию о Евгении Викторовиче и утверждала наличие связи между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым", - говорится в сообщении пресс-службы компании на странице "Вконтакте".
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:29
Пригожин подал иск на Bellingcat* и владельца "Пикабу"
Ранее Пригожин уже подавал в суд на Соболь из-за видео, опубликованного телеканалом "Царьград", в котором она утверждала, что бизнесмен ответственен за организацию покушения на ее мужа Сергея Мохова. Соболь связала инцидент со своей политической деятельностью и публикациями о компаниях Пригожина.
Кроме того, Пригожин добился судебного решения о взыскании с Алексея Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* (признан иноагентом) 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 14:41
Суд взыскал с Соболь еще 350 тысяч рублей в пользу Пригожина
В октябре 2020 года "Конкорд" объявил, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и другим из-за "публикаций оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Большинство заявлений в той или иной степени удовлетворялись судами.
В конце января Навальный и Соболь были внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Виктор Шендерович* - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 13:20
Пригожин сообщил, что почти не надеялся на срок для Шендеровича*
 
ПроисшествияЕвгений ПригожинЛюбовь СобольРоссияСанкт-ПетербургШнур (Сергей Шнуров)
 
 
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