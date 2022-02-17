В Приамурье началась подготовка к летним паводкам
В Приамурье началась подготовка к возможным летним паводкам
Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предупредил, что из-за снежной зимы в регионе сохраняется вероятность летнего паводка, подготовка к нему уже началась.
Орлов сообщил в Instagram, что принял участие в заседании совета глав Дальневосточного федерального округа (ДФО), которое провел полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.
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"Один из вопросов – подготовка регионов к паводкам. Тема очень важная для нас, особенно учитывая прошлые годы. Зима в области была снежной, поэтому вероятность паводков сохраняется. Подготовка уже началась. Организовано тесное сотрудничество со службой Росгидромета в лице Амурского ЦГМС. Это дает возможность оперативно действовать для организации противопаводковых мероприятий", - сообщил Орлов, отметив, что к работе готовы более шести тысяч человек и почти три тысячи единиц техники.
Как добавляет правительство Амурской области, в первой декаде апреля будет представлен прогноз максимальных уровней воды на реках бассейна Амура при вскрытии, а также даты ледохода.
"Параметры работы Зейской, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС позволят аккумулировать весенний паводок в текущем году без начала холостых сбросов", - добавляют власти.
Орлов уточнил, что в этом году закончат работы по определению зон затопления в 213 населенных пунктах. Кроме того, готовятся проекты для строительства дамб в трех населенных пунктах Приамурья.
Как сообщал Орлов в интервью РИА Новости в ноябре, летом 2021 года Приамурье дважды пострадало от паводка, ущерб от первой волны составил около 6,2 миллиарда рублей, от второй – около 9 миллиардов рублей, затопленными оказались 50 тысяч гектаров земель, пострадавшими от паводка признаны 15,5 тысячи человек.
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