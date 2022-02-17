https://ria.ru/20220217/pavodki-1773248287.html

В Приамурье началась подготовка к летним паводкам

В Приамурье началась подготовка к летним паводкам - РИА Новости, 17.02.2022

В Приамурье началась подготовка к летним паводкам

Губернатор Амурской области Василий Орлов предупредил, что из-за снежной зимы в регионе сохраняется вероятность летнего паводка, подготовка к нему уже началась. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:15

2022-02-17T08:15

2022-02-17T08:15

амурская область

общество

юрий трутнев

россия

амурская область

амур (река)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

нижне-бурейская гэс

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов предупредил, что из-за снежной зимы в регионе сохраняется вероятность летнего паводка, подготовка к нему уже началась.Орлов сообщил в Instagram, что принял участие в заседании совета глав Дальневосточного федерального округа (ДФО), которое провел полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев."Один из вопросов – подготовка регионов к паводкам. Тема очень важная для нас, особенно учитывая прошлые годы. Зима в области была снежной, поэтому вероятность паводков сохраняется. Подготовка уже началась. Организовано тесное сотрудничество со службой Росгидромета в лице Амурского ЦГМС. Это дает возможность оперативно действовать для организации противопаводковых мероприятий", - сообщил Орлов, отметив, что к работе готовы более шести тысяч человек и почти три тысячи единиц техники.Как добавляет правительство Амурской области, в первой декаде апреля будет представлен прогноз максимальных уровней воды на реках бассейна Амура при вскрытии, а также даты ледохода."Параметры работы Зейской, Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС позволят аккумулировать весенний паводок в текущем году без начала холостых сбросов", - добавляют власти.Орлов уточнил, что в этом году закончат работы по определению зон затопления в 213 населенных пунктах. Кроме того, готовятся проекты для строительства дамб в трех населенных пунктах Приамурья.Как сообщал Орлов в интервью РИА Новости в ноябре, летом 2021 года Приамурье дважды пострадало от паводка, ущерб от первой волны составил около 6,2 миллиарда рублей, от второй – около 9 миллиардов рублей, затопленными оказались 50 тысяч гектаров земель, пострадавшими от паводка признаны 15,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220210/pavodok-1772037213.html

https://ria.ru/20220201/pavodok-1770539507.html

россия

амурская область

амур (река)

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общество, юрий трутнев, россия, амурская область, амур (река), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), нижне-бурейская гэс