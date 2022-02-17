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На Украине нашли нового помощника для "возвращения" Крыма
На Украине придумали новый план "возвращения" Крыма - РИА Новости, 17.02.2022
На Украине нашли нового помощника для "возвращения" Крыма
Напряжение вокруг Курильских островов растет и Киеву следует увязать вопрос "возвращения" Крыма с российско-японским территориальным спором, отмечает журналист... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:35
2022-02-17T20:44
в мире
россия
украина
сша
япония
китай
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Напряжение вокруг Курильских островов растет и Киеву следует увязать вопрос "возвращения" Крыма с российско-японским территориальным спором, отмечает журналист Петр Шевченко в статье для газеты "Левый берег".Автор заявил, что Вашингтон признает суверенитет Токио над четырьмя принадлежащими России островами, и напомнил о резолюции японского парламента в поддержку Украины. Шевченко обвинил Москву в нарушении воздушных и морских границ Японии, а также создании альянса с противником Токио — Пекином."Таким образом, Япония &lt;…&gt; становится нашим ситуативным союзником", — написал репортер.Журналист обвинил Россию в "милитаризации" Курил, признав при этом, что и Токио регулярно проводит учения на севере страны, в том числе совместно с США.Шевченко подчеркнул, что Америка старается противостоять России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создавая союзы с Японией, Индией, Австралией и Великобританией. И это, по его словам, на руку Украине."На украино-японском треке Киев при такой конъюнктуре имеет как стратегическую, так и экономическую перспективы", — продолжил автор.По его убеждению, Украина может "вернуть" Крым и Донбасс, привязав этот вопрос к спору вокруг Курильских островов. Также он счел возможным получить экономическую выгоду от Токио: увеличить товарооборот, договориться о зоне свободной торговли, привлечь инвестиции.В то же время Шевченко признал, что Киеву невыгодно становиться стороной китайско-японского противостояния из-за важности Пекина как экономического партнера, а Токио не пойдет на вооруженный конфликт с Москвой. Кроме того, обозреватель указал на объем торговли между Россией и Японией, повышающий значимость обеих стран друг для друга.На Украине регулярно звучат провокационные заявления в отношении России и, в частности, Крыма. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
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в мире, россия, украина, сша, япония, китай
16:35 17.02.2022 (обновлено: 20:44 17.02.2022)
 
На Украине придумали новый план "возвращения" Крыма

Киевский журналист Шевченко предложил "вернуть" Крым с помощью Японии

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Напряжение вокруг Курильских островов растет и Киеву следует увязать вопрос "возвращения" Крыма с российско-японским территориальным спором, отмечает журналист Петр Шевченко в статье для газеты "Левый берег".
Автор заявил, что Вашингтон признает суверенитет Токио над четырьмя принадлежащими России островами, и напомнил о резолюции японского парламента в поддержку Украины. Шевченко обвинил Москву в нарушении воздушных и морских границ Японии, а также создании альянса с противником Токио — Пекином.
"Таким образом, Япония <…> становится нашим ситуативным союзником", — написал репортер.
Журналист обвинил Россию в "милитаризации" Курил, признав при этом, что и Токио регулярно проводит учения на севере страны, в том числе совместно с США.
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Шевченко подчеркнул, что Америка старается противостоять России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создавая союзы с Японией, Индией, Австралией и Великобританией. И это, по его словам, на руку Украине.
"На украино-японском треке Киев при такой конъюнктуре имеет как стратегическую, так и экономическую перспективы", — продолжил автор.
По его убеждению, Украина может "вернуть" Крым и Донбасс, привязав этот вопрос к спору вокруг Курильских островов. Также он счел возможным получить экономическую выгоду от Токио: увеличить товарооборот, договориться о зоне свободной торговли, привлечь инвестиции.
В то же время Шевченко признал, что Киеву невыгодно становиться стороной китайско-японского противостояния из-за важности Пекина как экономического партнера, а Токио не пойдет на вооруженный конфликт с Москвой. Кроме того, обозреватель указал на объем торговли между Россией и Японией, повышающий значимость обеих стран друг для друга.
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6 ноября 2021, 16:33
На Украине раскрыли новый план по "возвращению" Крыма
На Украине регулярно звучат провокационные заявления в отношении России и, в частности, Крыма. Так, бывший посол в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату полуострова, глава ВМС Алексей Неижпапа заявлял о подготовке Киева к военной конфронтации с Москвой, а также рассказывал о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун". В Совете Федерации в ответ напомнили, что Россия способна отразить атаку любого противника, но главным врагом Киева является не Москва, а националисты, влияющие на руководство страны.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 01:16
На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
 
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