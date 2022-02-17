https://ria.ru/20220217/krym-1773285692.html

Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров

Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров - РИА Новости, 17.02.2022

Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров

Посещение белорусским президентом Александром Лукашенко Крыма стало бы свидетельством того, что Минск признает факт воссоединения полуострова с Россией, сказал... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:50

2022-02-17T11:50

2022-02-17T11:50

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сергей цеков

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республика крым

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посещение белорусским президентом Александром Лукашенко Крыма стало бы свидетельством того, что Минск признает факт воссоединения полуострова с Россией, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Конечно, ждем (приезда Лукашенко)", - сказал Цеков. По словам сенатора, в принципе, белорусский президент говорит о том, что он собирается приехать в Крым, "мы надеемся, что то, что он говорит, в конце-концов будет реализовано".Цеков отметил, что в Крыму приветствовали бы, если бы Лукашенко приехал на полуостров на любое мероприятие, "ну, если он, конечно, приедет на праздник в честь Дня воссоединения Крыма с Россией - 18 марта, это будет свидетельствовать о том, что Белоруссия признает факт воссоединения Крыма с Россией".

https://ria.ru/20211212/krym-1763340291.html

https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html

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в мире, белоруссия, россия, совет федерации рф, сергей цеков, александр лукашенко, республика крым