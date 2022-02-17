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Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров
Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров - РИА Новости, 17.02.2022
Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров
Посещение белорусским президентом Александром Лукашенко Крыма стало бы свидетельством того, что Минск признает факт воссоединения полуострова с Россией, сказал... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:50
2022-02-17T11:50
в мире
белоруссия
россия
совет федерации рф
сергей цеков
александр лукашенко
республика крым
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посещение белорусским президентом Александром Лукашенко Крыма стало бы свидетельством того, что Минск признает факт воссоединения полуострова с Россией, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ."Конечно, ждем (приезда Лукашенко)", - сказал Цеков. По словам сенатора, в принципе, белорусский президент говорит о том, что он собирается приехать в Крым, "мы надеемся, что то, что он говорит, в конце-концов будет реализовано".Цеков отметил, что в Крыму приветствовали бы, если бы Лукашенко приехал на полуостров на любое мероприятие, "ну, если он, конечно, приедет на праздник в честь Дня воссоединения Крыма с Россией - 18 марта, это будет свидетельствовать о том, что Белоруссия признает факт воссоединения Крыма с Россией".
https://ria.ru/20211212/krym-1763340291.html
https://ria.ru/20220208/lukashenko-1771664087.html
белоруссия
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республика крым
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в мире, белоруссия, россия, совет федерации рф, сергей цеков, александр лукашенко, республика крым
11:50 17.02.2022
 
Сенатор от Крыма заявил, что ждет приезда Лукашенко на полуостров

Сенатор Цеков: приезд Лукашенко в Крым будет означать признание полуострова российским

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посещение белорусским президентом Александром Лукашенко Крыма стало бы свидетельством того, что Минск признает факт воссоединения полуострова с Россией, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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"Конечно, ждем (приезда Лукашенко)", - сказал Цеков. По словам сенатора, в принципе, белорусский президент говорит о том, что он собирается приехать в Крым, "мы надеемся, что то, что он говорит, в конце-концов будет реализовано".
Цеков отметил, что в Крыму приветствовали бы, если бы Лукашенко приехал на полуостров на любое мероприятие, "ну, если он, конечно, приедет на праздник в честь Дня воссоединения Крыма с Россией - 18 марта, это будет свидетельствовать о том, что Белоруссия признает факт воссоединения Крыма с Россией".
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В миреБелоруссияРоссияСовет Федерации РФСергей ЦековАлександр ЛукашенкоРеспублика Крым
 
 
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