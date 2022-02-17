Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773404551.html
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали после лечения от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:18
2022-02-17T18:18
хорошие новости
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757701198_0:191:3292:2043_1920x0_80_0_0_0b9df876b5ff466391a5814ba265c59e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали после лечения от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку, сообщает городской комитет по здравоохранению.Женщина поступила в тяжелом состоянии в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с подтвержденным коронавирусом. У нее наблюдалась дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистой патологии.Сообщается, что через четыре дня состояние пациентки было стабилизировано. Женщина была переведена в инфекционное отделение, где проходила дальнейшее лечение, получая противовирусную, симптоматическую и дезинтоскикационную терапию."На фоне проведенного лечения самочувствие пациентки улучшилось, и 17 февраля после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию она была выписана из стационара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768339545.html
https://ria.ru/20211125/covid-19-1760687098.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757701198_561:0:3292:2048_1920x0_80_0_0_a5d1ae6e6fadb1a39d1be3cc24459f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, санкт-петербург
18:18 17.02.2022
 
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19

Врачи в Петербурге выписали после лечения 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали после лечения от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Женщина поступила в тяжелом состоянии в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с подтвержденным коронавирусом. У нее наблюдалась дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистой патологии.
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 12:12Хорошие новости
Подмосковные врачи спасли беременную со стопроцентным поражением легких
Сообщается, что через четыре дня состояние пациентки было стабилизировано. Женщина была переведена в инфекционное отделение, где проходила дальнейшее лечение, получая противовирусную, симптоматическую и дезинтоскикационную терапию.
"На фоне проведенного лечения самочувствие пациентки улучшилось, и 17 февраля после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию она была выписана из стационара", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 12:39Хорошие новости
На Урале вылечили от COVID-19 103-летнюю пациентку, пережившую две пандемии
 
Хорошие новостиРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала