https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773404551.html
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2022
Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали после лечения от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T18:18
2022-02-17T18:18
2022-02-17T18:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали после лечения от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку, сообщает городской комитет по здравоохранению.Женщина поступила в тяжелом состоянии в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с подтвержденным коронавирусом. У нее наблюдалась дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистой патологии.Сообщается, что через четыре дня состояние пациентки было стабилизировано. Женщина была переведена в инфекционное отделение, где проходила дальнейшее лечение, получая противовирусную, симптоматическую и дезинтоскикационную терапию."На фоне проведенного лечения самочувствие пациентки улучшилось, и 17 февраля после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию она была выписана из стационара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768339545.html
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Врачи в Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
Врачи в Петербурге выписали после лечения 101-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге выписали после лечения от коронавирусной инфекции 101-летнюю пациентку, сообщает городской комитет по здравоохранению.
Женщина поступила в тяжелом состоянии в отделение реанимации и интенсивной терапии 23 января с подтвержденным коронавирусом. У нее наблюдалась дыхательная недостаточность на фоне сердечно-сосудистой патологии.
Сообщается, что через четыре дня состояние пациентки было стабилизировано. Женщина была переведена в инфекционное отделение, где проходила дальнейшее лечение, получая противовирусную, симптоматическую и дезинтоскикационную терапию.
"На фоне проведенного лечения самочувствие пациентки улучшилось, и 17 февраля после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию она была выписана из стационара", - говорится в сообщении.