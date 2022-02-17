https://ria.ru/20220217/kharms-1773263335.html

Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге

Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге - РИА Новости, 17.02.2022

Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге

Световая проекция заменит граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома в Санкт-Петербурге, в котором писатель и драматург прожил большую часть жизни, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:10

2022-02-17T11:10

2022-02-17T17:10

культура

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даниил хармс

санкт-петербург

дзержинский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Световая проекция заменит граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома в Санкт-Петербурге, в котором писатель и драматург прожил большую часть жизни, сообщает городской комитет по градостроительству и архитектуре.Ранее стало известно, что в октябре 2021 года Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11" и обязал удалить с дома граффити с Хармсом.Как сообщает комитет, разработана альтернатива размещения портрета Хармса на фасаде здания на улице Маяковского, 11.Сейчас установлено проекционное оборудование и подключено к сети. На месте проведены необходимые пусконаладочные работы.Активисты, которые долгое время боролись за сохранения мурала, в своей группе "ВКонтакте", отметили, что расстроены таким решением. Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) — писатель, поэт и драматург, основатель объединения ОБЭРИУ. Был репрессирован, арестован в 1941 году, скончался в 1942 году в Ленинграде. Реабилитирован в 1960 году.

https://ria.ru/20220214/uvolnenie-1772771462.html

https://ria.ru/20211008/talkov-1753734120.html

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новости культуры, даниил хармс, санкт-петербург, дзержинский