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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220217/kharms-1773263335.html
Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге
Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге - РИА Новости, 17.02.2022
Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге
Световая проекция заменит граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома в Санкт-Петербурге, в котором писатель и драматург прожил большую часть жизни, сообщает... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:10
2022-02-17T17:10
культура
новости культуры
даниил хармс
санкт-петербург
дзержинский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Световая проекция заменит граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома в Санкт-Петербурге, в котором писатель и драматург прожил большую часть жизни, сообщает городской комитет по градостроительству и архитектуре.Ранее стало известно, что в октябре 2021 года Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11" и обязал удалить с дома граффити с Хармсом.Как сообщает комитет, разработана альтернатива размещения портрета Хармса на фасаде здания на улице Маяковского, 11.Сейчас установлено проекционное оборудование и подключено к сети. На месте проведены необходимые пусконаладочные работы.Активисты, которые долгое время боролись за сохранения мурала, в своей группе "ВКонтакте", отметили, что расстроены таким решением. Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) — писатель, поэт и драматург, основатель объединения ОБЭРИУ. Был репрессирован, арестован в 1941 году, скончался в 1942 году в Ленинграде. Реабилитирован в 1960 году.
https://ria.ru/20220214/uvolnenie-1772771462.html
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новости культуры, даниил хармс, санкт-петербург, дзержинский
11:10 17.02.2022 (обновлено: 17:10 17.02.2022)
 
Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге

Граффити с Хармсом на доме в Петербурге закрасят, вместо него будет световая проекция

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраффити с изображением писателя Даниила Хармса на доме, где он жил, на улице Маяковского в Санкт-Петербурге
Граффити с изображением писателя Даниила Хармса на доме, где он жил, на улице Маяковского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Световая проекция заменит граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома в Санкт-Петербурге, в котором писатель и драматург прожил большую часть жизни, сообщает городской комитет по градостроительству и архитектуре.
Ранее стало известно, что в октябре 2021 года Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11" и обязал удалить с дома граффити с Хармсом.
Как сообщает комитет, разработана альтернатива размещения портрета Хармса на фасаде здания на улице Маяковского, 11.

"По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в связи с обращением представителей "Единой России" и общественности специалистами "Ленсвета" совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре, администрацией Центрального района в рамках просветительского проекта светового оформления брандмауэров и фасадов города… размещена световая инсталляция с изображением Даниила Хармса на фасаде здания по улице Маяковского, 11, в котором русский писатель прожил большую часть жизни", — говорится в публикации комитета на странице "ВКонтакте".

Сейчас установлено проекционное оборудование и подключено к сети. На месте проведены необходимые пусконаладочные работы.
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"Световая инсталляция на полноценной основе сменит существующий стрит-арт после проведения работ по подготовке стены здания", — говорится в сообщении.
Активисты, которые долгое время боролись за сохранения мурала, в своей группе "ВКонтакте", отметили, что расстроены таким решением.
"С одной стороны жаль, что полюбившееся горожанам изображение будет закрашено до конца лета. Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что юридических возможностей сохранения мурала не было", — подытожили они.
Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) — писатель, поэт и драматург, основатель объединения ОБЭРИУ. Был репрессирован, арестован в 1941 году, скончался в 1942 году в Ленинграде. Реабилитирован в 1960 году.
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КультураНовости культурыДаниил ХармсСанкт-ПетербургДзержинский
 
 
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