11:10 17.02.2022 (обновлено: 17:10 17.02.2022)
Световая проекция заменит граффити с Хармсом на фасаде дома в Петербурге
Граффити с Хармсом на доме в Петербурге закрасят, вместо него будет световая проекция
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраффити с изображением писателя Даниила Хармса на доме, где он жил, на улице Маяковского в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Световая проекция заменит граффити с Даниилом Хармсом на фасаде дома в Санкт-Петербурге, в котором писатель и драматург прожил большую часть жизни, сообщает городской комитет по градостроительству и архитектуре.
Ранее стало известно, что в октябре 2021 года Дзержинский районный суд удовлетворил иск администрации Центрального района к ТСЖ "Маяковского 11" и обязал удалить с дома граффити с Хармсом.
Как сообщает комитет, разработана альтернатива размещения портрета Хармса на фасаде здания на улице Маяковского, 11.
"По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в связи с обращением представителей "Единой России" и общественности специалистами "Ленсвета" совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре, администрацией Центрального района в рамках просветительского проекта светового оформления брандмауэров и фасадов города… размещена световая инсталляция с изображением Даниила Хармса на фасаде здания по улице Маяковского, 11, в котором русский писатель прожил большую часть жизни", — говорится в публикации комитета на странице "ВКонтакте".
Сейчас установлено проекционное оборудование и подключено к сети. На месте проведены необходимые пусконаладочные работы.
14 февраля, 18:18Учительницу, уволившуюся из-за стихов Хармса, обвинили в подлоге
"Световая инсталляция на полноценной основе сменит существующий стрит-арт после проведения работ по подготовке стены здания", — говорится в сообщении.
Активисты, которые долгое время боролись за сохранения мурала, в своей группе "ВКонтакте", отметили, что расстроены таким решением.
"С одной стороны жаль, что полюбившееся горожанам изображение будет закрашено до конца лета. Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что юридических возможностей сохранения мурала не было", — подытожили они.
Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) — писатель, поэт и драматург, основатель объединения ОБЭРИУ. Был репрессирован, арестован в 1941 году, скончался в 1942 году в Ленинграде. Реабилитирован в 1960 году.
8 октября 2021, 19:14КультураСын Талькова просит не закрашивать граффити с изображением его отца