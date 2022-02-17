https://ria.ru/20220217/grishkovets-1772891473.html

Биография Евгения Гришковца

Биография Евгения Гришковца - РИА Новости, 17.02.2022

Биография Евгения Гришковца

Писатель, драматург, сценарист и режиссер Евгений Валерьевич Гришковец родился 17 февраля 1967 года в городе Кемерово. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T03:04

2022-02-17T03:04

2022-02-17T03:04

справки

школа современной пьесы

кемеровский государственный университет

евгений гришковец

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Писатель, драматург, сценарист и режиссер Евгений Валерьевич Гришковец родился 17 февраля 1967 года в городе Кемерово.В 1984 году поступил на филологический факультет Кемеровского государственного университета, который окончил в 1990 году (по другим данным – в 1994 году).Со второго курса университета был призван в Вооруженные силы СССР. Служил на Тихоокеанском флоте на острове Русский и в поселке Заветы Ильича в Советской Гавани; принимал участие в армейских концертах художественной самодеятельности.В 1990 году Гришковец организовал в Кемерово независимый театр "Ложа", в котором за семь лет было поставлено 10 спектаклей.В 1998 году Евгений Гришковец переехал в Калининград. Тогда же в Москве в театре "Школа современной пьесы" им был поставлен первый моноспектакль "Как я съел собаку". За эту постановку Гришковец был удостоен премии "Золотая маска" в номинациях "Новация" и "Приз критиков".В последующем им были поставлены собственные спектакли "ОдноврЕмЕнно", "Планета", "Дредноуты", "По По", "Титаник", "+1", "Прощание с бумагой", "Шепот сердца".В 2003 году поставил в МХТ имени А.П. Чехова спектакль "Осада", в 2017 году – "Весы". В 2011 году в театре состоялась премьера спектакля "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон.В 2016 году в театре "Школа современной пьесы" состоялась премьера спектакля "Пока наливается пиво", где Гришковец выступил не только как автор, но и как исполнитель главной роли.В 2021 году на сцене Театра имени Пушкина поставил спектакль "Между делом".Спектакли по пьесам Гришковца идут в разных театрах России. В кино по его сценарию в 2010 году Анной Матисон был снят фильм "Сатисфакция", в котором он исполнил главную роль. Он также играл в фильмах "Азазель" (2002), "Прогулка" (2003), "Не хлебом единым" (2005), "В круге первом" (2005), "Тринадцать месяцев" (2008), "Окна" (2009), "Разбуди меня" (2016), "Короткие волны", "Частица Вселенной" (оба – 2017), Молоко (2021); сериалах "Неформат" (2014) и "Обычная женщина (2018-2020). В начале 2000-х годов Евгений Гришковец начал также работать и как музыкант. В 2002 году он записал альбом совместно с группой "Бигуди", исполняющей электронную музыку. В 2004 году вышел второй альбом "Петь", в последующие годы – "Секунда" (2007), "Радио для одного" (2010). В 2021 году был выпущенный новый альбом "Человеку человек".В 2008 году совместно с Ренарсом Кауперсом из группы Brainstorm Гришковец записал свою версию песни "На заре" группы "Альянс". В 2013 году совместно с грузинской группой "Мгзавреби" Гришковец записал альбом "Ждать жить ждать".В 2006-2007 годах вел на телеканале СТС авторскую передачу "Настроение с Евгением Гришковцом".Евгений Гришковец – автор нескольких книг. Его первая книга "Рубашка" вышла в свет в 2004 году. Роман был назван дебютом года в России и включен в число номинантов премии "Русский Букер". Его повесть "Реки", написанная в 2005 году, вошла в школьные учебники по литературе. В последующем были написаны книги "Зима", "Планка" и др. В 2008 году вышла аудиокнига "Следы на мне" в авторском исполнении. Книга "Асфальт" (2008) принесла автору премию "Серебряный слиток" радиостанции "Серебряный дождь". В 2014 году вышли сборник "Боль", состоящий из повести и двух рассказов, пьеса "Уик энд", написанная в соавторстве с Анной Матисон и книга "Сатисфакция" (сценарий одноименного фильма).В последующие годы были опубликованы книги "Избранные записи" (2015), "Лето-лето и другие времена года" (2017), сборник пьес "Весы и другие пьесы" (2018). Роман "Театр отчаяния. Отчаянный театр" (2018) вошел в шорт-лист литературной премии "Большая книга".Серия книг Гришковца "Год жжизни" (2008), "Продолжение жжизни" (2009), "151 эпизод ЖЖизни" (2011), "От жжизни к жизни" (2012) и "Почти рукописная жизнь" (2013) была выпущена на основе его интернет-дневников.Летом 2012 года Евгений Гришковец принял участие в экспедиции под названием "Русская Арктика" в дальнее Заполярье на судне "Профессор Молчанов", летом 2021 года – в экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы". В декабре 2021 года Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России. Творчество Евгения Гришковца отмечено различными наградами. Он является обладателем премии "Антибукер" (1999), двух премий "Золотая маска" (2000), национальной премии "Триумф" (2000), премии "Русский бриллиант" (2007), премии "Серебряный слиток" радиостанции "Серебряный дождь" (2009).В 2007 году награжден медалью "Символ науки" в номинации "Символ науки – человек искусства".В марте 2004 года показ всех моноспектаклей Евгения Гришковца в один день фестиваля "Золотая маска" был внесен в книгу рекордов Гиннесса.В сентябре 2011 года ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Калининграда". В июне 2018 года – "Почетный гражданин города Кемерово". Евгений Гришковец женат, у него трое детей – дочери Наталья и Мария и сын Александр.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, школа современной пьесы, кемеровский государственный университет, евгений гришковец