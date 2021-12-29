https://ria.ru/20211229/grishkovets-1766026407.html
Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России
Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России - РИА Новости, 29.12.2021
Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России
Актера и драматурга Евгения Гришковца избрали главой общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, сообщается на сайте Общественной палаты. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:11
2021-12-29T16:11
2021-12-29T18:03
культура
общество
евгений гришковец
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общественная палата рф
владислав гриб
новости культуры
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актера и драматурга Евгения Гришковца избрали главой общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, сообщается на сайте Общественной палаты.В ОП прошло первое заседание нового состава, в нем участвовал недавно назначенный руководитель ФСИН Аркадий Гостев."Представляя кандидатуру на пост председателя общественного совета, (замсекретаря ОП) Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить", — сказали там. Гришковец — писатель, драматург, режиссер и сценарист, актер театра и кино. Его кандидатуру поддержали единогласно.
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общество, евгений гришковец, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная палата рф, владислав гриб, новости культуры
16:11 29.12.2021 (обновлено: 18:03 29.12.2021)
Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России
Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Актера и драматурга Евгения Гришковца избрали главой общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, сообщается на сайте
Общественной палаты.
В ОП прошло первое заседание нового состава, в нем участвовал недавно назначенный руководитель ФСИН Аркадий Гостев.
"Представляя кандидатуру на пост председателя общественного совета, (замсекретаря ОП) Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить", — сказали там.
Гришковец — писатель, драматург, режиссер и сценарист, актер театра и кино. Его кандидатуру поддержали единогласно.