https://ria.ru/20211229/grishkovets-1766026407.html

Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России

Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России - РИА Новости, 29.12.2021

Евгений Гришковец возглавил общественный совет при ФСИН России

Актера и драматурга Евгения Гришковца избрали главой общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, сообщается на сайте Общественной палаты. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:11

2021-12-29T16:11

2021-12-29T18:03

культура

общество

евгений гришковец

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общественная палата рф

владислав гриб

новости культуры

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актера и драматурга Евгения Гришковца избрали главой общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний, сообщается на сайте Общественной палаты.В ОП прошло первое заседание нового состава, в нем участвовал недавно назначенный руководитель ФСИН Аркадий Гостев."Представляя кандидатуру на пост председателя общественного совета, (замсекретаря ОП) Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Заместитель секретаря ОП РФ отметил, что Евгений Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить", — сказали там. Гришковец — писатель, драматург, режиссер и сценарист, актер театра и кино. Его кандидатуру поддержали единогласно.

https://ria.ru/20211124/efremov-1760569596.html

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общество, евгений гришковец, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общественная палата рф, владислав гриб, новости культуры