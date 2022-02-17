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https://ria.ru/20220217/bayden-1773442374.html
Танкистку Трасс на фронт. Британцы высмеяли байки о "вторжении" России на Украину
"Танкистку Трасс на фронт". Британцы высмеяли вбросы Байдена о "вторжении" - РИА Новости, 17.02.2022
Танкистку Трасс на фронт. Британцы высмеяли байки о "вторжении" России на Украину
Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за вбросы о скором "вторжении" России на Украину. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:35
2022-02-17T21:46
политика
борис джонсон
россия
сша
нато
великобритания
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за вбросы о скором "вторжении" России на Украину."Я не верю ни одному их слову", — пишет Dave."Премьер Британии Борис Джонсон должен применить весь свой дипломатический талант и решить эту проблему", — считает AndroidsDream."Не волнуйтесь, танкистка Трасс (глава МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) займется этим", — пошутил Boris_Broke_Rules."Байден — поджигатель войны, он не должен быть в кресле президента", — считает Woke is whacky."Никто не верит лжи воинственной американской пропагандистской машины", — уверен Monkey of da North.В последние месяцы западные СМИ и государственные деятели стали обвинять Россию в подготовке "военного удара" по Киеву. Глава Белого дома убежден, что существует высокий риск российского вторжения на Украину. В Москве не раз отвергали подобные утверждения, подчеркивая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских контингентов НАТО к границам страны.Прогнозы о войне между двумя государствами продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
https://ria.ru/20220217/obraschenie-1773422749.html
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политика, борис джонсон, россия, сша, нато, великобритания, украина
21:35 17.02.2022 (обновлено: 21:46 17.02.2022)
 
"Танкистку Трасс на фронт". Британцы высмеяли вбросы Байдена о "вторжении"

Читатели Daily Mail высмеяли байки президента США Байдена о "вторжении" России на Украину

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за вбросы о скором "вторжении" России на Украину.
"Я не верю ни одному их слову", — пишет Dave.
"Премьер Британии Борис Джонсон должен применить весь свой дипломатический талант и решить эту проблему", — считает AndroidsDream.

"Байден не может даже сказать, какой сегодня день. Откуда ему знать, когда Россия вторгнется на Украину?" — сыронизировал Grumpygrangey.

"Не волнуйтесь, танкистка Трасс (глава МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) займется этим", — пошутил Boris_Broke_Rules.
"Байден — поджигатель войны, он не должен быть в кресле президента", — считает Woke is whacky.
"Никто не верит лжи воинственной американской пропагандистской машины", — уверен Monkey of da North.
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В последние месяцы западные СМИ и государственные деятели стали обвинять Россию в подготовке "военного удара" по Киеву. Глава Белого дома убежден, что существует высокий риск российского вторжения на Украину. В Москве не раз отвергали подобные утверждения, подчеркивая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских контингентов НАТО к границам страны.
Прогнозы о войне между двумя государствами продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
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