Танкистку Трасс на фронт. Британцы высмеяли байки о "вторжении" России на Украину

21:35 17.02.2022 (обновлено: 21:46 17.02.2022)
"Танкистку Трасс на фронт". Британцы высмеяли вбросы Байдена о "вторжении"
Читатели Daily Mail высмеяли байки президента США Байдена о "вторжении" России на Украину
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за вбросы о скором "вторжении" России на Украину.
"Я не верю ни одному их слову", — пишет Dave.
"Премьер Британии Борис Джонсон должен применить весь свой дипломатический талант и решить эту проблему", — считает AndroidsDream.
"Байден не может даже сказать, какой сегодня день. Откуда ему знать, когда Россия вторгнется на Украину?" — сыронизировал Grumpygrangey.
"Не волнуйтесь, танкистка Трасс (глава МИД Соединенного Королевства. — Прим. ред.) займется этим", — пошутил Boris_Broke_Rules.
"Байден — поджигатель войны, он не должен быть в кресле президента", — считает Woke is whacky.
"Никто не верит лжи воинственной американской пропагандистской машины", — уверен Monkey of da North.
В последние месяцы западные СМИ и государственные деятели стали обвинять Россию в подготовке "военного удара" по Киеву. Глава Белого дома убежден, что существует высокий риск российского вторжения на Украину. В Москве не раз отвергали подобные утверждения, подчеркивая, что их используют в качестве предлога для стягивания воинских контингентов НАТО к границам страны.
Прогнозы о войне между двумя государствами продолжают поступать из США и Великобритании, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после маневров. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".