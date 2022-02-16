https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773076181.html

Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло

Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло - РИА Новости, 16.02.2022

Mirror признала, что "вторжения" России на Украину не произошло

Британская газета Mirror в отличие от издания Sun не стала корректировать свою статью, где говорилось, что Россия якобы нападет на Украину в 3 ночи по местному... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:44

2022-02-16T11:44

2022-02-16T11:44

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ЛОНДОН, 16 фев – РИА Новости. Британская газета Mirror в отличие от издания Sun не стала корректировать свою статью, где говорилось, что Россия якобы нападет на Украину в 3 ночи по местному времени, однако опубликовала новый текст с констатацией факта, что "вторжение" не состоялось.Ранее британский таблоид Sun отредактировал на сайте свою статью, в которой со ссылкой на данные американской разведки указывалось время "вторжения" России на Украину. Mirror тоже ссылалась на источник в разведке США."Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский "дедлайн на 3 ночи" истек", - под таким заголовком вышла статься на сайте газеты Mirror."Согласно сообщениям, источники в разведке США считали, что вторжение могло начаться в 3 ночи по местному времени – час ночи в Великобритании – в среду, однако это не произошло", - констатируется далее в тексте. Газета не дает оценок этому факту, вместо этого приводя в большом количестве последние заявления западных политиков и экспертов, которые ставят под сомнение отсутствие "агрессивных планов" у Москвы, хотя кто-то и высказывает осторожный оптимизм.Как пишет Mirror, "нападение" не состоялось на фоне начинающейся сегодня в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО, где они как раз будут обсуждать, как им реагировать на сложившуюся ситуацию."Встреча пройдет на фоне того, как Владимир Путин сказал во вторник, что Россия не хочет новой войны и открыта к дальнейшему диалогу с США и их союзниками по НАТО", - пишет газета, напоминая также, что российский лидер подчеркнул, что Запад должен учесть требования России. Газета, правда, не уточняет, о каких требованиях Москвы идет речь, и более никак не отражает в тексте позицию российской стороны.Президент РФ накануне после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что РФ не хочет войны, поэтому и выдвинула идеи по безопасности, результатом переговорного процесса об этом "должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну".Большая часть текста Mirror посвящена заявлениям представителей Запада. Там упоминается, что британский премьер Борис Джонсон говорил о "смешанных сигналах" со стороны России и называл ситуацию "не обнадеживающей". Приведен комментарий известного американского "ястреба" экс-посла США на Украине Джоне Хербста, который продолжает говорить о "прямой угрозе вторжения". С другой стороны, член британского парламента Джеймс Хиппи приветствует сообщения о выводе войск и говорит об "осторожном оптимизме" в этой связи.Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала войны.Американское агентство Блумберг ранее по ошибке сообщало о начавшемся "вторжении" РФ на Украину. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости ошибочную публикацию Блумберг, отметил, что термин фейк-ньюс можно заменить на Блумберг-ньюс.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773060168.html

https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773034777.html

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игорь конашенков, сергей лавров, джо байден, сша, киев, евросоюз, нато, в мире, украина, россия