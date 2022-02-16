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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220216/pochta-1773163938.html
В Ленобласти построили первое в СЗФО быстровозводимые здание почты
В Ленобласти построили первое в СЗФО быстровозводимые здание почты - РИА Новости, 16.02.2022
В Ленобласти построили первое в СЗФО быстровозводимые здание почты
В городе Сертолово Ленинградской области открылось первое на Северо-Западе России отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:58
2022-02-16T16:58
ленинградская область
почта россии
ленинградская область
общество
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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. В городе Сертолово Ленинградской области открылось первое на Северо-Западе России отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций, отделение уже работает и обслуживает 15 тысяч человек, сообщил глава региона Александр Дрозденко, проинспектировавший объект.По его словам, отдельно стоящее здание во многом удобнее для жителей, так как к нему можно подъехать на автомобиле. При этом оно расположено рядом с жилыми домами.На новой почте глава региона оформил благотворительную подписку почтовых изданий одному из пенсионеров, а также ― в адрес двух областных ресурсных центров. Такую подписку ― в пользу нуждающихся ― может оформить любой житель региона.В общей сложности, в области функционируют 460 отделений почтовой связи, включая 293 сельских. Инвестиции АО "Почта России" в сеть почтовой связи Ленинградской области в 2021 году составили более 600 миллионов рублей. На 2022 год запланировано открытие порядка десяти новых отделений почтовой связи и проведение ремонта на 85 объектах почтовой связи. Также планируется переезд ряда действующих отделений почтовой связи в помещения большей площади
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почта россии, ленинградская область, общество
16:58 16.02.2022
 

В Ленобласти построили первое в СЗФО быстровозводимые здание почты

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленобласти построили первое в СЗФО быстровозводимые здание почты
В Ленобласти построили первое в СЗФО быстровозводимые здание почты - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. В городе Сертолово Ленинградской области открылось первое на Северо-Западе России отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций, отделение уже работает и обслуживает 15 тысяч человек, сообщил глава региона Александр Дрозденко, проинспектировавший объект.
© Фото : Правительство Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в отделение почты, построенное по технологии быстровозводимых конструкций
По его словам, отдельно стоящее здание во многом удобнее для жителей, так как к нему можно подъехать на автомобиле. При этом оно расположено рядом с жилыми домами.
"Мы в последние годы активно сотрудничаем с Почтой России в сфере развития сети почтовых отделений, особенно в отдаленных населенных пунктах. В области также действует программа, по которой муниципальные помещения готовятся и передаются для размещения почты",— сказал губернатор.
На новой почте глава региона оформил благотворительную подписку почтовых изданий одному из пенсионеров, а также ― в адрес двух областных ресурсных центров. Такую подписку ― в пользу нуждающихся ― может оформить любой житель региона.
В общей сложности, в области функционируют 460 отделений почтовой связи, включая 293 сельских. Инвестиции АО "Почта России" в сеть почтовой связи Ленинградской области в 2021 году составили более 600 миллионов рублей. На 2022 год запланировано открытие порядка десяти новых отделений почтовой связи и проведение ремонта на 85 объектах почтовой связи. Также планируется переезд ряда действующих отделений почтовой связи в помещения большей площади
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Ленинградская областьПочта РоссииЛенинградская областьОбщество
 
 
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