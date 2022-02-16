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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220216/milokhin-1773076413.html
Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом
Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом - РИА Новости, 16.02.2022
Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом
Даня Милохин заставил своих фанатов поволноваться, опубликовав фотографии с разбитым лицом – у блогера заметны синяки и ссадины. Он не стал делиться с... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:22
2022-02-16T12:22
шоубиз
знаменитости
даня милохин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Даня Милохин заставил своих фанатов поволноваться, опубликовав фотографии с разбитым лицом – у блогера заметны синяки и ссадины. Он не стал делиться с подписчиками деталями произошедшего.СМИ сообщили, что его сбил велосипедист, когда блогер в центре Москвы вышел из машины. Отмечалось, что после столкновения Милохин какое-то время лежал на земле, чем вызвал интерес прохожих. Затем он без медицинской помощи вернулся в автомобиль.В комментариях пользователи пожелали Дане скорейшего восстановления.Ранее стало известно, что Милохин получил первую большую роль в сериале. Он сыграет самого популярного мальчика в школе.
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знаменитости, даня милохин, шоу-бизнес
12:22 16.02.2022
 
Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом

Милохин разволновал фанатов фотографиями с синяками и ссадинами на лице

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Даня Милохин заставил своих фанатов поволноваться, опубликовав фотографии с разбитым лицом – у блогера заметны синяки и ссадины. Он не стал делиться с подписчиками деталями произошедшего.

"Оп", – лаконично подписал публикацию Милохин.

СМИ сообщили, что его сбил велосипедист, когда блогер в центре Москвы вышел из машины. Отмечалось, что после столкновения Милохин какое-то время лежал на земле, чем вызвал интерес прохожих. Затем он без медицинской помощи вернулся в автомобиль.
В комментариях пользователи пожелали Дане скорейшего восстановления.

"Я тебе говорил: предохраняйся", – пошутил Николай Басков.

Ранее стало известно, что Милохин получил первую большую роль в сериале. Он сыграет самого популярного мальчика в школе.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 13:03Шоубиз
"Это не твоя компания": Загитова появилась на одной вечеринке с Милохиным
 
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