https://ria.ru/20220216/milokhin-1773076413.html

Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом

Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом - РИА Новости, 16.02.2022

Милохин разволновал фанатов фотографиями с разбитым лицом

Даня Милохин заставил своих фанатов поволноваться, опубликовав фотографии с разбитым лицом – у блогера заметны синяки и ссадины. Он не стал делиться с... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:22

2022-02-16T12:22

2022-02-16T12:22

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даня милохин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Даня Милохин заставил своих фанатов поволноваться, опубликовав фотографии с разбитым лицом – у блогера заметны синяки и ссадины. Он не стал делиться с подписчиками деталями произошедшего.СМИ сообщили, что его сбил велосипедист, когда блогер в центре Москвы вышел из машины. Отмечалось, что после столкновения Милохин какое-то время лежал на земле, чем вызвал интерес прохожих. Затем он без медицинской помощи вернулся в автомобиль.В комментариях пользователи пожелали Дане скорейшего восстановления.Ранее стало известно, что Милохин получил первую большую роль в сериале. Он сыграет самого популярного мальчика в школе.

https://ria.ru/20220118/zagitova-1768347093.html

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знаменитости, даня милохин, шоу-бизнес