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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/milokhin-1770516154.html
Даня Милохин получил первую большую роль в сериале
Даня Милохин получил первую большую роль в сериале - РИА Новости, 02.02.2022
Даня Милохин получил первую большую роль в сериале
Блогер и музыкант Даня Милохин получил первую большую роль в телевизионной проекте. Речь о новом комедийном сериале СТС "Классная Катя", съемки которого недавно РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T00:28
2022-02-02T00:28
культура
новости культуры
кино и сериалы
даня милохин
алена бабенко
ногинск
гоша куценко
стс (телеканал)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин получил первую большую роль в телевизионной проекте. Речь о новом комедийном сериале СТС "Классная Катя", съемки которого недавно запустили, сообщает пресс-служба канала. В предстоящем шоу в центре событий окажется подмосковный мэр (Гоша Куценко). Он отправляет свою неуправляемую и капризную дочь Катю (Валерия Астапова) преподавать географию старшеклассникам, чтобы повысить свой рейтинг. Ради этого девушке придется подружиться с местными жителями, учителями и учениками. Даня Милохин в сериале сыграет самого популярного мальчика в школе, в которой будет преподавать Катя. Это будет первый серьезный актерский опыт знаменитого тиктокера. Как признался блогер, он даже рад снова посидеть за партой.Режиссер и автор сценария — Ольга Френкель. По ее словам, это история напоминает "роман про отцов и детей", а также поднимает тему взросления и диалога между двумя поколениями.Вместе с Милохиным, Куценко и Астаповой в "Классной Кате" также снимутся Алена Бабенко, Антон Лаврентьев, Луиза Габриэла Бровина и другие. В пресс-службе СТС отмечают, что первый съемочный день прошел на территории подмосковной усадьбы Середниково. Позже съемочная группа переедет в Ногинск, где школу главных героев "сыграют" сразу два учебных заведения: гимназия 1908 года в стиле модерн и педагогический вуз, тоже расположенный в старинном здании.Дата выхода сериала пока не объявлена.
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новости культуры, кино и сериалы, даня милохин, алена бабенко, ногинск, гоша куценко, стс (телеканал)
00:28 02.02.2022
 
Даня Милохин получил первую большую роль в сериале

Даня Милохин получил первую большую роль в сериале

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"Кадры из сериала "Классная Катя"
Кадры из сериала Классная Катя
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин получил первую большую роль в телевизионной проекте. Речь о новом комедийном сериале СТС "Классная Катя", съемки которого недавно запустили, сообщает пресс-служба канала.
В предстоящем шоу в центре событий окажется подмосковный мэр (Гоша Куценко). Он отправляет свою неуправляемую и капризную дочь Катю (Валерия Астапова) преподавать географию старшеклассникам, чтобы повысить свой рейтинг. Ради этого девушке придется подружиться с местными жителями, учителями и учениками.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"Кадры из сериала "Классная Катя"
Кадры из сериала Классная Катя
1 из 3
Кадры из сериала "Классная Катя"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"Кадры из сериала "Классная Катя"
Кадры из сериала Классная Катя
2 из 3
Кадры из сериала "Классная Катя"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"Кадры из сериала "Классная Катя"
Кадры из сериала Классная Катя
3 из 3
Кадры из сериала "Классная Катя"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
1 из 3
Кадры из сериала "Классная Катя"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
2 из 3
Кадры из сериала "Классная Катя"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
3 из 3
Кадры из сериала "Классная Катя"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "СТС"
Даня Милохин в сериале сыграет самого популярного мальчика в школе, в которой будет преподавать Катя. Это будет первый серьезный актерский опыт знаменитого тиктокера. Как признался блогер, он даже рад снова посидеть за партой.

"Очень любил школу и русский язык. А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь — своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа — Александром Петровым", — рассказал Милохин.

Режиссер и автор сценария — Ольга Френкель. По ее словам, это история напоминает "роман про отцов и детей", а также поднимает тему взросления и диалога между двумя поколениями.
"Мне особенно близка линия Кати и ее отца, которая во многом списана с моих взаимоотношений с дочерью. "Классная Катя" также посвящение моей бабушке — учителю русского языка и педагогу с пятидесятилетним стажем", — приводят слова Френкель в пресс-службе.
Вместе с Милохиным, Куценко и Астаповой в "Классной Кате" также снимутся Алена Бабенко, Антон Лаврентьев, Луиза Габриэла Бровина и другие.
В пресс-службе СТС отмечают, что первый съемочный день прошел на территории подмосковной усадьбы Середниково. Позже съемочная группа переедет в Ногинск, где школу главных героев "сыграют" сразу два учебных заведения: гимназия 1908 года в стиле модерн и педагогический вуз, тоже расположенный в старинном здании.
Дата выхода сериала пока не объявлена.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДаня МилохинАлена БабенкоНогинскГоша КуценкоСТС (телеканал)
 
 
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