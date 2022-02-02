https://ria.ru/20220202/milokhin-1770516154.html

Даня Милохин получил первую большую роль в сериале

Даня Милохин получил первую большую роль в сериале - РИА Новости, 02.02.2022

Даня Милохин получил первую большую роль в сериале

Блогер и музыкант Даня Милохин получил первую большую роль в телевизионной проекте. Речь о новом комедийном сериале СТС "Классная Катя", съемки которого недавно РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:28

2022-02-02T00:28

2022-02-02T00:28

культура

новости культуры

кино и сериалы

даня милохин

алена бабенко

ногинск

гоша куценко

стс (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770516529_0:134:2048:1286_1920x0_80_0_0_479569e92de404c7f432918a2e2dc9b3.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин получил первую большую роль в телевизионной проекте. Речь о новом комедийном сериале СТС "Классная Катя", съемки которого недавно запустили, сообщает пресс-служба канала. В предстоящем шоу в центре событий окажется подмосковный мэр (Гоша Куценко). Он отправляет свою неуправляемую и капризную дочь Катю (Валерия Астапова) преподавать географию старшеклассникам, чтобы повысить свой рейтинг. Ради этого девушке придется подружиться с местными жителями, учителями и учениками. Даня Милохин в сериале сыграет самого популярного мальчика в школе, в которой будет преподавать Катя. Это будет первый серьезный актерский опыт знаменитого тиктокера. Как признался блогер, он даже рад снова посидеть за партой.Режиссер и автор сценария — Ольга Френкель. По ее словам, это история напоминает "роман про отцов и детей", а также поднимает тему взросления и диалога между двумя поколениями.Вместе с Милохиным, Куценко и Астаповой в "Классной Кате" также снимутся Алена Бабенко, Антон Лаврентьев, Луиза Габриэла Бровина и другие. В пресс-службе СТС отмечают, что первый съемочный день прошел на территории подмосковной усадьбы Середниково. Позже съемочная группа переедет в Ногинск, где школу главных героев "сыграют" сразу два учебных заведения: гимназия 1908 года в стиле модерн и педагогический вуз, тоже расположенный в старинном здании.Дата выхода сериала пока не объявлена.

https://ria.ru/20220112/serial-1767507984.html

ногинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, даня милохин, алена бабенко, ногинск, гоша куценко, стс (телеканал)