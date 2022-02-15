Джонсон назвал сигналы от России по Украине "смешанными"
Премьер Британии Джонсон назвал сигналы от России по Украине "смешанными"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в аэропорту Киева
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал "смешанными" сигналы от России по Украине, заявив, что разведданные по-прежнему не внушают оптимизма.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всегда была возможность для обсуждения, есть почва для диалога по Украине, с Украиной, это хорошо. Мы видим открытость России к диалогу, но с другой стороны, разведанные, которые мы видим на сегодняшний день, по-прежнему не внушают оптимизма. Мы видим полевые госпитали возле границы Украины в Белоруссии, которые могут быть развернуты для подготовки к вторжению… Поэтому смешанные сигналы на данный момент", - заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.
По словам Джонсона, разведданные говорят о том, что Россия стянула к границе еще больше тактических батальонов. "Поэтому для нас еще больше причин оставаться жесткими и едиными, в частности в отношении экономических санкций…" - заявил Джонсон.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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