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Ленинградская область
https://ria.ru/20220215/subsidii-1772964379.html
Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями
Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями - РИА Новости, 15.02.2022
Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями
Власти Ленинградской области поможет социальным предпринимателям возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:45
2022-02-15T17:44
ленинградская область
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области поможет социальным предпринимателям возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.По его словам, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 14 февраля начал прием заявок на получение субсидии для социальных предпринимателей. С помощью данной денежной поддержки можно возместить до 75% затрат прошлого и текущего годов, но не более 1 миллиона рублей. Речь идет о компенсации потраченных средств за аренду помещений, капитальный ремонт, благоустройство территорий, покупку или изготовление оборудования.Подать заявку можно до 15 марта в электронном виде через информсистему ssmsp.lenreg.ru. Ознакомиться с полным перечнем необходимых документов и порядком предоставления субсидии можно на сайте 813.ru.Он добавил, что кроме субсидий предпринимателям доступна микрофинансовая поддержка и поручительства по кредитам, которые предоставляет Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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ленинградская область, экономика
17:45 15.02.2022
 

Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области поможет социальным предпринимателям возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.
По его словам, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 14 февраля начал прием заявок на получение субсидии для социальных предпринимателей. С помощью данной денежной поддержки можно возместить до 75% затрат прошлого и текущего годов, но не более 1 миллиона рублей. Речь идет о компенсации потраченных средств за аренду помещений, капитальный ремонт, благоустройство территорий, покупку или изготовление оборудования.
"Претендовать на субсидию могут областные предприниматели, включенные в федеральный реестр социальных предприятий и работающие в сфере туризма, образования, медицины, социальных услуг, искусства, спорта, физкультурно-оздоровительной деятельности", — уточнил собеседник агентства.
Подать заявку можно до 15 марта в электронном виде через информсистему ssmsp.lenreg.ru. Ознакомиться с полным перечнем необходимых документов и порядком предоставления субсидии можно на сайте 813.ru.
"В 2021 году прямая финансовая поддержка в виде субсидии была предоставлена 98 социальным предпринимателям. На эти цели было направлено 30 миллионов рублей. Средний размер субсидии составил около 306 тысяч рублей", – напомнил представитель пресс-службы.
Он добавил, что кроме субсидий предпринимателям доступна микрофинансовая поддержка и поручительства по кредитам, которые предоставляет Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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2 декабря 2021, 16:59Ленинградская область
Ленобласть поддержала субсидиями предпринимателей региона
 
Ленинградская областьЛенинградская областьЭкономика
 
 
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