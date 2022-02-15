https://ria.ru/20220215/subsidii-1772964379.html

Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями

Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями - РИА Новости, 15.02.2022

Ленобласть поможет соцпредпринимателям субсидиями

Власти Ленинградской области поможет социальным предпринимателям возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:45

2022-02-15T17:45

2022-02-15T17:44

ленинградская область

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области поможет социальным предпринимателям возместить затраты на аренду, ремонт и оборудование, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.По его словам, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 14 февраля начал прием заявок на получение субсидии для социальных предпринимателей. С помощью данной денежной поддержки можно возместить до 75% затрат прошлого и текущего годов, но не более 1 миллиона рублей. Речь идет о компенсации потраченных средств за аренду помещений, капитальный ремонт, благоустройство территорий, покупку или изготовление оборудования.Подать заявку можно до 15 марта в электронном виде через информсистему ssmsp.lenreg.ru. Ознакомиться с полным перечнем необходимых документов и порядком предоставления субсидии можно на сайте 813.ru.Он добавил, что кроме субсидий предпринимателям доступна микрофинансовая поддержка и поручительства по кредитам, которые предоставляет Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20211202/subsidii-1761872912.html

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ленинградская область, экономика