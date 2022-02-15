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Ски-кросс. Футбольные правила и "полеты телевизором"
Ски-кросс. Футбольные правила и "полеты телевизором" - РИА Новости, 15.02.2022
Ски-кросс. Футбольные правила и "полеты телевизором"
Дисциплина, которая появилась как коммерческая идея, со временем эмигрировала из индустрии развлечений на Олимпиаду, а из классических горных лыж - во фристайл. Ски-кросс считается одним из самых зрелищных олимпийских видов и становится все популярнее.
2022-02-15T13:00
2022-02-15T13:00
2022-02-15T13:00
странные виды
спорт
олимпиада
сергей ридзик
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Ски-кросс. Футбольные правила и "полеты телевизором"
Дисциплина, которая появилась как коммерческая идея, со временем эмигрировала из индустрии развлечений на Олимпиаду, а из классических горных лыж - во фристайл. Ски-кросс считается одним из самых зрелищных олимпийских видов и становится все популярнее. При чем тут летающие телевизоры, почему для ски-кроссистов важна память и как работают "мозги" защитной экипировки.
audio/mpeg
Ски-кросс. Футбольные правила и "полеты телевизором"
Дисциплина, которая появилась как коммерческая идея, со временем эмигрировала из индустрии развлечений на Олимпиаду, а из классических горных лыж - во фристайл. Ски-кросс считается одним из самых зрелищных олимпийских видов и становится все популярнее. При чем тут летающие телевизоры, почему для ски-кроссистов важна память и как работают "мозги" защитной экипировки.
audio/mpeg
При чем тут летающие телевизоры, почему для ски-кроссистов важна память и как работают "мозги" защитной экипировки - рассказывает призер Олимпийских игр, фристайлист Сергей Ридзик. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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спорт, олимпиада, сергей ридзик, аудио
Ски-кросс. Футбольные правила и "полеты телевизором"
Дисциплина, которая появилась как коммерческая идея, со временем эмигрировала из индустрии развлечений на Олимпиаду, а из классических горных лыж - во фристайл. Ски-кросс считается одним из самых зрелищных олимпийских видов и становится все популярнее.