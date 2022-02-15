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Шольц назвал отвод российских военных после учений хорошим знаком

Шольц назвал отвод российских военных после учений хорошим знаком - РИА Новости, 15.02.2022

Шольц назвал отвод российских военных после учений хорошим знаком

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим знаком отвод к местам дислокации части российских военнослужащих после завершения учений. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:59

2022-02-15T17:59

2022-02-15T17:59

олаф шольц

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим знаком отвод к местам дислокации части российских военнослужащих после завершения учений."Президент Путин на переговорах говорил о своих разговорах с министром иностранных дел и с министром обороны. Я согласен с этим. Дипломатические возможности пока не исчерпаны. Сейчас речь должна идти о том, чтобы решительно и мужественно работать над разрешением кризиса. Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Надеемся, что эта тенденция продолжится", - сказал Шольф по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.Канцлер отметил, что Германия вместе с партнерами по ЕС и НАТО "будет говорить с Россией о конкретных шагах об укреплении общей безопасности".Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772959819.html

https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772966909.html

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олаф шольц, владимир путин, россия, германия, украина, в мире