Шольц назвал отвод российских военных после учений хорошим знаком
Канфлер Германии Шольц назвал отвод российских военных после учений хорошим знаком
© Минобороны РФВозвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
© Минобороны РФ
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал хорошим знаком отвод к местам дислокации части российских военнослужащих после завершения учений.
"Президент Путин на переговорах говорил о своих разговорах с министром иностранных дел и с министром обороны. Я согласен с этим. Дипломатические возможности пока не исчерпаны. Сейчас речь должна идти о том, чтобы решительно и мужественно работать над разрешением кризиса. Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Надеемся, что эта тенденция продолжится", - сказал Шольф по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.
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