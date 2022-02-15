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Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция
Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022
Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:03
2022-02-15T17:03
политика
олаф шольц
владимир путин
россия
германия
москва
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.
россия
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LIVE: Пресс-конференция Путина и Шольца по итогам переговоров
LIVE: Пресс-конференция Путина и Шольца по итогам переговоров
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политика, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, москва, видео
Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.
2022-02-15T17:03
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PT50M02S
17:03 15.02.2022
 

Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.
 
ПолитикаОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияГерманияМосква
 
 
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