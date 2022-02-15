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Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция

Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022

Пресс-конференция Владимира Путина и Олафа Шольца. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:03

2022-02-15T17:03

2022-02-15T17:03

политика

олаф шольц

владимир путин

россия

германия

москва

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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

россия

германия

москва

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LIVE: Пресс-конференция Путина и Шольца по итогам переговоров LIVE: Пресс-конференция Путина и Шольца по итогам переговоров 2022-02-15T17:03 true PT50M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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