https://ria.ru/20220215/oscars-1772857529.html

На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий

На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий - РИА Новости, 15.02.2022

На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий

На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:13

2022-02-15T13:13

2022-02-15T13:13

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Победитель будет определен путем голосования в социальной сети. Пользователи могут голосовать за любимый фильм до 20 раз за день. "Twitter – место, где встречаются (зрители премии – Прим. ред.), а "Оскар" — один из главных поводов для обсуждений каждый год", — заявила представитель социальной сети Сара Розен.По данным СМИ, ввести подобную категорию предлагали еще на премии "Оскар-2019", но тогда члены члены киноакадемии и критики выступили против этой идеи. Какую именно награду получит самый популярный среди зрителей фильм на предстоящей церемонии, пока не говорится. Но в The Hollywood Reporter уточняют, что эта категория еще не стала официальной номинацией премии. Голосование в Twitter продлится до 3 марта. Лидера по итогам зрительского голосования и лауреатов премии "Оскар" назовут 27 марта.

https://ria.ru/20220215/oskar-1772845623.html

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новости культуры, оскар (премия), голливуд, twitter, кино и сериалы