https://ria.ru/20220215/oscars-1772857529.html
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий - РИА Новости, 15.02.2022
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий
На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:13
2022-02-15T13:13
2022-02-15T13:13
культура
новости культуры
оскар (премия)
голливуд
twitter
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729660434_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_bbd54ec0b10224497b3b726026062a81.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Победитель будет определен путем голосования в социальной сети. Пользователи могут голосовать за любимый фильм до 20 раз за день. "Twitter – место, где встречаются (зрители премии – Прим. ред.), а "Оскар" — один из главных поводов для обсуждений каждый год", — заявила представитель социальной сети Сара Розен.По данным СМИ, ввести подобную категорию предлагали еще на премии "Оскар-2019", но тогда члены члены киноакадемии и критики выступили против этой идеи. Какую именно награду получит самый популярный среди зрителей фильм на предстоящей церемонии, пока не говорится. Но в The Hollywood Reporter уточняют, что эта категория еще не стала официальной номинацией премии. Голосование в Twitter продлится до 3 марта. Лидера по итогам зрительского голосования и лауреатов премии "Оскар" назовут 27 марта.
https://ria.ru/20220215/oskar-1772845623.html
голливуд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729660434_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb673903b19a0c49e882ce002c4304d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, оскар (премия), голливуд, twitter, кино и сериалы
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий
На "Оскаре" впервые назовут лучший фильм по итогам начавшегося зрительского голосования
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает
The Hollywood Reporter.
Победитель будет определен путем голосования в социальной сети.
"Начиная с понедельника, пользователи Twitter получат возможность проголосовать за свои любимые фильмы 2021 года, опубликовав пост с хэштегом #OscarsFanFavorite, вне зависимости от того, были ли они номинированы на премию", — пишет The Hollywood Reporter.
Пользователи могут голосовать за любимый фильм до 20 раз за день.
"Twitter – место, где встречаются (зрители премии – Прим. ред.), а "Оскар" — один из главных поводов для обсуждений каждый год", — заявила представитель социальной сети Сара Розен.
По данным СМИ, ввести подобную категорию предлагали еще на премии "Оскар-2019", но тогда члены члены киноакадемии и критики выступили против этой идеи. Какую именно награду получит самый популярный среди зрителей фильм на предстоящей церемонии, пока не говорится. Но в The Hollywood Reporter уточняют, что эта категория еще не стала официальной номинацией премии.
Голосование в Twitter продлится до 3 марта. Лидера по итогам зрительского голосования и лауреатов премии "Оскар" назовут 27 марта.