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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/oscars-1772857529.html
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий - РИА Новости, 15.02.2022
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий
На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:13
2022-02-15T13:13
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Победитель будет определен путем голосования в социальной сети. Пользователи могут голосовать за любимый фильм до 20 раз за день. "Twitter – место, где встречаются (зрители премии – Прим. ред.), а "Оскар" — один из главных поводов для обсуждений каждый год", — заявила представитель социальной сети Сара Розен.По данным СМИ, ввести подобную категорию предлагали еще на премии "Оскар-2019", но тогда члены члены киноакадемии и критики выступили против этой идеи. Какую именно награду получит самый популярный среди зрителей фильм на предстоящей церемонии, пока не говорится. Но в The Hollywood Reporter уточняют, что эта категория еще не стала официальной номинацией премии. Голосование в Twitter продлится до 3 марта. Лидера по итогам зрительского голосования и лауреатов премии "Оскар" назовут 27 марта.
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новости культуры, оскар (премия), голливуд, twitter, кино и сериалы
13:13 15.02.2022
 
На премии "Оскар" впервые вручат приз зрительских симпатий

На "Оскаре" впервые назовут лучший фильм по итогам начавшегося зрительского голосования

© REUTERS / Mike BlakeПодготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
Подготовка к 92-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. На церемония вручения премии "Оскар" в 2022 году объявят лидера зрительских симпатий. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Победитель будет определен путем голосования в социальной сети.
"Начиная с понедельника, пользователи Twitter получат возможность проголосовать за свои любимые фильмы 2021 года, опубликовав пост с хэштегом #OscarsFanFavorite, вне зависимости от того, были ли они номинированы на премию", — пишет The Hollywood Reporter.
Пользователи могут голосовать за любимый фильм до 20 раз за день.
"Twitter – место, где встречаются (зрители премии – Прим. ред.), а "Оскар" — один из главных поводов для обсуждений каждый год", — заявила представитель социальной сети Сара Розен.
По данным СМИ, ввести подобную категорию предлагали еще на премии "Оскар-2019", но тогда члены члены киноакадемии и критики выступили против этой идеи. Какую именно награду получит самый популярный среди зрителей фильм на предстоящей церемонии, пока не говорится. Но в The Hollywood Reporter уточняют, что эта категория еще не стала официальной номинацией премии.
Голосование в Twitter продлится до 3 марта. Лидера по итогам зрительского голосования и лауреатов премии "Оскар" назовут 27 марта.
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