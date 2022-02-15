Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
Не бустером единым. Сколько прививок защищают от омикрон-штамма
Не бустером единым. Сколько прививок защищают от омикрон-штамма - РИА Новости, 15.02.2022
Не бустером единым. Сколько прививок защищают от омикрон-штамма
В ноябре выявили суперзаразный и успешно ускользающий от антител вариант коронавируса "омикрон". К тому времени многие привились, разворачивалась ревакцинация... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:00
2022-02-15T09:20
наука
биология
здоровье
коронавирус covid-19
вакцины
омикрон-штамм коронавируса
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772836540_0:36:2683:1545_1920x0_80_0_0_93dbb776e8c3eab7b1f2a412b5a7c299.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В ноябре выявили суперзаразный и успешно ускользающий от антител вариант коронавируса "омикрон". К тому времени многие привились, разворачивалась ревакцинация. Эксперты задумались, как часто нужно делать бустерные уколы для защиты от новых штаммов.Какую защиту дают три прививкиИммунный ответ после прививки в целом похож на то, что происходит при заражении, с одним существенным отличием. При болезни в организм попадает целый вирус, а большинство вакцин использует для запуска иммунной реакции только белок шипа, с помощью которого вирус соединяется со здоровой клеткой. У "омикрона" же — огромное количество мутаций, причем свыше тридцати именно в спайковом белке. Поэтому новый штамм практически неузнаваем для антител, генерируемых вакцинами.Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) недавно опубликовало результаты исследования. Судя по ним, защита от омикрон-штамма, которую дает ревакцинация, быстро снижается. У тех, кто привился векторной AstraZeneca, а затем одной из мРНК-вакцин, эффективность против "омикрона" через две-четыре недели уменьшилась до 60 процентов, а через два месяца — до 40. У тех, кто получил одну и ту же мРНК-вакцину, Pfizer/BioNTech или Moderna, эти цифры несколько выше. Однако через 20-24 недели после первичной прививки и у них защита упала практически до нуля.Данные из США показали, что через полгода после второй дозы мРНК-вакцины существенно не влияли на риск заражения "омикроном", а третья доза эффективна в среднем на 67 процентов.Во всех случаях привитые, как правило, переносили болезнь в легкой форме. В последнем отчете UKHSA от 27 января есть сведения об эффективности вакцин против госпитализации и смерти при омикрон-штамме. В течение полугода после двух первичных доз любого препарата этот показатель составляет от 50 до 80 процентов, а затем снижается до 25-35 процентов. После бустера уровень защиты поднимается до 90-95 процентов на десять-четырнадцать дней, однако затем опять начинает падать. Через полгода после ревакцинации эффективность вакцин против тяжелых случаев составила в среднем 59 процентов.Проблема в том, что бустеры не блокируют инфекцию надолго. Как правило, иммунитет от третьей прививки держится меньше, чем от первых двух доз. Результаты недавнего исследования показали: нейтрализующие антитела, выработанные после третьей дозы, обеспечивают защиту от "омикрона" не более чем на четыре месяца.Четвертая дозаПолучается, спустя несколько месяцев после бустерной дозы даже ревакцинированные не в безопасности перед омикрон-штаммом. Поэтому в некоторых странах, например в Израиле, Чили, Камбодже, Дании и Швеции, группам риска — пожилым, медицинским работникам, людям с ослабленным иммунитетом — предлагают четвертую прививку.По предварительным данным Министерства здравоохранения Израиля, второй бустер повышает защиту людей старше 60 лет от заражения вдвое по сравнению с теми, кто ревакцинирован третьей дозой, а защиту от тяжелых заболеваний и смерти — в три раза. Это показывает сравнительный анализ 400 тысяч людей, получивших четвертую прививку, и 600 тысяч, ревакцинированных третьей. Однако после начала кампании прошло слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы.Надежда на клеточный иммунитетТо, что со временем уровень сформированных вакциной антител падает, — нормальное явление. Но есть еще иммунная память — способность узнавать прошлые инфекции и при новой встрече вырабатывать антитела. За эту функцию отвечают В- и Т-клетки памяти. Одни инфекции они запоминают на всю жизнь, для других требуются регулярные оповещения в виде бустеров. Медики год собирали данные о людях, переболевших COVID-19, и установили, что иммунные клетки, способные продуцировать антитела к SARS-CoV-2, сохраняются в костном мозге очень долго, возможно, всю жизнь.Однако известно, что "омикрон" частично обходит и клеточную защиту. Это выяснили исследователи из ЮАР и США, наблюдая привитых одной или двумя дозами вакцин Johnson &amp; Johnson или Pfizer/BioNTech.Оказалось, у таких людей клеточный иммунитет против омикрон-штамма составляет 70-80 процентов. Такой относительно высокий показатель связан с тем, что Т-клетки по сравнению с антителами лучше распознают мутировавшие варианты. Именно этим ученые объясняют то, что вакцины предотвращают тяжелое течение COVID-19 даже при низком уровне нейтрализующих антител.Будущее вакцинацииSARS-CoV-2 продолжает эволюционировать, так что вряд ли "омикрон" — последний вариант, констатирует ВОЗ. В заявлении, опубликованном 11 января, эксперты организации предупредили, что "стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах изначального состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой". Ее можно рассматривать как экстренную меру для отдельных групп риска — и то временно, пока не появились препараты следующего поколения.Возможно, это будут регулярные бустеры, адаптированные под новые штаммы, как при гриппе, или универсальные поливалентные вакцины, действующие против всех возможных версий коронавируса. Сейчас ученые прорабатывают оба варианта, какой станет основным, пока не ясно. Ответ во многом зависит от желаемого эффекта: будут ли прививки предназначены в первую очередь для предотвращения заражений или их цель — снизить риск тяжелого течения, госпитализации и смерти.
https://ria.ru/20220214/respirator-1772579803.html
https://ria.ru/20220201/omikron-1770512433.html
https://ria.ru/20220130/omikron-1770200050.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772836540_128:0:2554:1820_1920x0_80_0_0_f3e0e8ed970756057618e676b5e80a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биология, здоровье, коронавирус covid-19, вакцины, омикрон-штамм коронавируса, воз
08:00 15.02.2022 (обновлено: 09:20 15.02.2022)
 

Не бустером единым. Сколько прививок защищают от омикрон-штамма

© РИА Новости / Валерий МельниковПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. В ноябре выявили суперзаразный и успешно ускользающий от антител вариант коронавируса "омикрон". К тому времени многие привились, разворачивалась ревакцинация. Эксперты задумались, как часто нужно делать бустерные уколы для защиты от новых штаммов.

Какую защиту дают три прививки

Иммунный ответ после прививки в целом похож на то, что происходит при заражении, с одним существенным отличием. При болезни в организм попадает целый вирус, а большинство вакцин использует для запуска иммунной реакции только белок шипа, с помощью которого вирус соединяется со здоровой клеткой. У "омикрона" же — огромное количество мутаций, причем свыше тридцати именно в спайковом белке. Поэтому новый штамм практически неузнаваем для антител, генерируемых вакцинами.
Агентство по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании (UKHSA) недавно опубликовало результаты исследования. Судя по ним, защита от омикрон-штамма, которую дает ревакцинация, быстро снижается. У тех, кто привился векторной AstraZeneca, а затем одной из мРНК-вакцин, эффективность против "омикрона" через две-четыре недели уменьшилась до 60 процентов, а через два месяца — до 40. У тех, кто получил одну и ту же мРНК-вакцину, Pfizer/BioNTech или Moderna, эти цифры несколько выше. Однако через 20-24 недели после первичной прививки и у них защита упала практически до нуля.
Данные из США показали, что через полгода после второй дозы мРНК-вакцины существенно не влияли на риск заражения "омикроном", а третья доза эффективна в среднем на 67 процентов.
Производство респираторов FFP2 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00Наука
Правильные маски. Что лучше защищает от омикрон-штамма
Во всех случаях привитые, как правило, переносили болезнь в легкой форме. В последнем отчете UKHSA от 27 января есть сведения об эффективности вакцин против госпитализации и смерти при омикрон-штамме. В течение полугода после двух первичных доз любого препарата этот показатель составляет от 50 до 80 процентов, а затем снижается до 25-35 процентов. После бустера уровень защиты поднимается до 90-95 процентов на десять-четырнадцать дней, однако затем опять начинает падать. Через полгода после ревакцинации эффективность вакцин против тяжелых случаев составила в среднем 59 процентов.
Проблема в том, что бустеры не блокируют инфекцию надолго. Как правило, иммунитет от третьей прививки держится меньше, чем от первых двух доз. Результаты недавнего исследования показали: нейтрализующие антитела, выработанные после третьей дозы, обеспечивают защиту от "омикрона" не более чем на четыре месяца.

Четвертая доза

Получается, спустя несколько месяцев после бустерной дозы даже ревакцинированные не в безопасности перед омикрон-штаммом. Поэтому в некоторых странах, например в Израиле, Чили, Камбодже, Дании и Швеции, группам риска — пожилым, медицинским работникам, людям с ослабленным иммунитетом — предлагают четвертую прививку.
По предварительным данным Министерства здравоохранения Израиля, второй бустер повышает защиту людей старше 60 лет от заражения вдвое по сравнению с теми, кто ревакцинирован третьей дозой, а защиту от тяжелых заболеваний и смерти — в три раза. Это показывает сравнительный анализ 400 тысяч людей, получивших четвертую прививку, и 600 тысяч, ревакцинированных третьей. Однако после начала кампании прошло слишком мало времени, чтобы делать окончательные выводы.
Омикрон штамм в России - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:30Распространение коронавируса
Подвид "омикрона" BA.2 заразнее оригинального штамма, заявили ученые

Надежда на клеточный иммунитет

То, что со временем уровень сформированных вакциной антител падает, — нормальное явление. Но есть еще иммунная память — способность узнавать прошлые инфекции и при новой встрече вырабатывать антитела. За эту функцию отвечают В- и Т-клетки памяти. Одни инфекции они запоминают на всю жизнь, для других требуются регулярные оповещения в виде бустеров. Медики год собирали данные о людях, переболевших COVID-19, и установили, что иммунные клетки, способные продуцировать антитела к SARS-CoV-2, сохраняются в костном мозге очень долго, возможно, всю жизнь.
Однако известно, что "омикрон" частично обходит и клеточную защиту. Это выяснили исследователи из ЮАР и США, наблюдая привитых одной или двумя дозами вакцин Johnson & Johnson или Pfizer/BioNTech.
Оказалось, у таких людей клеточный иммунитет против омикрон-штамма составляет 70-80 процентов. Такой относительно высокий показатель связан с тем, что Т-клетки по сравнению с антителами лучше распознают мутировавшие варианты. Именно этим ученые объясняют то, что вакцины предотвращают тяжелое течение COVID-19 даже при низком уровне нейтрализующих антител.

Будущее вакцинации

SARS-CoV-2 продолжает эволюционировать, так что вряд ли "омикрон" — последний вариант, констатирует ВОЗ. В заявлении, опубликованном 11 января, эксперты организации предупредили, что "стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах изначального состава вакцины, вряд ли будет подходящей или устойчивой". Ее можно рассматривать как экстренную меру для отдельных групп риска — и то временно, пока не появились препараты следующего поколения.
Возможно, это будут регулярные бустеры, адаптированные под новые штаммы, как при гриппе, или универсальные поливалентные вакцины, действующие против всех возможных версий коронавируса. Сейчас ученые прорабатывают оба варианта, какой станет основным, пока не ясно. Ответ во многом зависит от желаемого эффекта: будут ли прививки предназначены в первую очередь для предотвращения заражений или их цель — снизить риск тяжелого течения, госпитализации и смерти.
Пробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 15:48
Ученый назвал причину быстрого распространения "омикрона"
 
НаукабиологияЗдоровьеКоронавирус COVID-19ВакциныОмикрон-штамм коронавирусаВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала