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https://ria.ru/20220215/donbass-1772957722.html
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2022
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:23
2022-02-15T18:32
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
германия
олаф шольц
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Необходимы подвижки и прогресс, поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы... очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов (обсудят - ред.), это хорошая подвижка",- заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, германия, олаф шольц, россия, владимир путин
17:23 15.02.2022 (обновлено: 18:32 15.02.2022)
 
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: Зеленский твердо пообещал скорое обсуждение проектов о статусе Донбасса

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Необходимы подвижки и прогресс, поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы... очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов (обсудят - ред.), это хорошая подвижка",- заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 13:39
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
 
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