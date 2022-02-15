https://ria.ru/20220215/donbass-1772957722.html
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц - РИА Новости, 15.02.2022
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц
Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:23
2022-02-15T17:23
2022-02-15T18:32
ситуация в днр и лнр
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украина
владимир зеленский
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олаф шольц
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский твердо пообещал, что в рамках контактной группы скоро будут обсуждаться все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц."Необходимы подвижки и прогресс, поэтому хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамах трехсторонней контактной группы... очень скоро все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению конституции по подготовке выборов (обсудят - ред.), это хорошая подвижка",- заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, германия, олаф шольц, россия, владимир путин
17:23 15.02.2022 (обновлено: 18:32 15.02.2022)
Зеленский пообещал обсудить законопроекты о статусе Донбасса, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Шольц: Зеленский твердо пообещал скорое обсуждение проектов о статусе Донбасса