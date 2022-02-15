https://ria.ru/20220215/donbass-1772919904.html

Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине

Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине - РИА Новости, 15.02.2022

Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине

Обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР является серьезным предупреждением Украине, чтобы она выполняла минские... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:02

2022-02-15T15:02

2022-02-15T15:28

ситуация в днр и лнр

в мире

совет федерации рф

госдума рф

сергей цеков

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР является серьезным предупреждением Украине, чтобы она выполняла минские соглашения, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Госдума во вторник приняла соответствующий документ."Я считаю, что это является серьезным предупреждением Украине на предмет выполнения минских соглашений", - сказал Цеков. Он отметил, что из Киева звучит много политических заявлений по ситуации на Донбассе, однако на практике выполнения "Минска" нет.По мнению законодателя, принятие обращения Госдумой к российскому лидеру является предупреждением не только для Киева, но и для других стран, незаинтересованных в реализации минских договоренностей - "есть другие варианты решения ситуации по Донбассу". По словам сенатора, жители ДНР и ЛНР могут сами принять решение.Кроме того, Цеков назвал документ "проявлением поддержки жителям Донецка и Луганска - мы вас в беде не оставим с Украиной, которая издевается над вами изо дня в день ведет войну". Цеков подчеркнул, что на Донбассе живет более 600 тысяч российских граждан.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772916811.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772886552.html

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, в мире, совет федерации рф, госдума рф, сергей цеков, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина