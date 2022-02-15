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Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине
Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине - РИА Новости, 15.02.2022
Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине
Обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР является серьезным предупреждением Украине, чтобы она выполняла минские... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:02
2022-02-15T15:28
ситуация в днр и лнр
в мире
совет федерации рф
госдума рф
сергей цеков
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР является серьезным предупреждением Украине, чтобы она выполняла минские соглашения, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Госдума во вторник приняла соответствующий документ."Я считаю, что это является серьезным предупреждением Украине на предмет выполнения минских соглашений", - сказал Цеков. Он отметил, что из Киева звучит много политических заявлений по ситуации на Донбассе, однако на практике выполнения "Минска" нет.По мнению законодателя, принятие обращения Госдумой к российскому лидеру является предупреждением не только для Киева, но и для других стран, незаинтересованных в реализации минских договоренностей - "есть другие варианты решения ситуации по Донбассу". По словам сенатора, жители ДНР и ЛНР могут сами принять решение.Кроме того, Цеков назвал документ "проявлением поддержки жителям Донецка и Луганска - мы вас в беде не оставим с Украиной, которая издевается над вами изо дня в день ведет войну". Цеков подчеркнул, что на Донбассе живет более 600 тысяч российских граждан.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772916811.html
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772886552.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, совет федерации рф, госдума рф, сергей цеков, республика крым, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
15:02 15.02.2022 (обновлено: 15:28 15.02.2022)
 
Сенатор назвал решение Госдумы по Донбассу предупреждением Украине

Сенатор Цеков назвал решение Госдумы по ДНР и ЛНР предупреждением Украине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Обращение Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР является серьезным предупреждением Украине, чтобы она выполняла минские соглашения, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Госдума во вторник приняла соответствующий документ.
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Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов
"Я считаю, что это является серьезным предупреждением Украине на предмет выполнения минских соглашений", - сказал Цеков. Он отметил, что из Киева звучит много политических заявлений по ситуации на Донбассе, однако на практике выполнения "Минска" нет.
По мнению законодателя, принятие обращения Госдумой к российскому лидеру является предупреждением не только для Киева, но и для других стран, незаинтересованных в реализации минских договоренностей - "есть другие варианты решения ситуации по Донбассу". По словам сенатора, жители ДНР и ЛНР могут сами принять решение.
Кроме того, Цеков назвал документ "проявлением поддержки жителям Донецка и Луганска - мы вас в беде не оставим с Украиной, которая издевается над вами изо дня в день ведет войну". Цеков подчеркнул, что на Донбассе живет более 600 тысяч российских граждан.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреСовет Федерации РФГосдума РФСергей ЦековРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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