https://ria.ru/20220215/adidas-1772885709.html

Поставщик формы для Минобороны отсудил четыре миллиона рублей у Adidas

Поставщик формы для Минобороны отсудил четыре миллиона рублей у Adidas - РИА Новости, 15.02.2022

Поставщик формы для Минобороны отсудил четыре миллиона рублей у Adidas

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) по иску компаний группы "БТК групп", крупного производителя одежды, в том числе обмундирования для... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:51

2022-02-15T12:51

2022-02-15T12:51

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

adidas ag

россия

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) по иску компаний группы "БТК групп", крупного производителя одежды, в том числе обмундирования для Минобороны, взыскал с российской "дочки" Adidas 4 миллиона рублей за незаконное использование бренда Urban Tiger.Как следует из опубликованного во вторник постановления суда, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы истцов – АО "БТК групп", АО "Промышленные активы" и ООО "ЦЕЭС", – отменила решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отклонившего иск. Апелляционный суд обязал ответчика ООО "Адидас" изъять из оборота и уничтожить продукцию, этикетки и ценники, содержащие обозначения Urban Tiger или Urb Tiger, схожие до степени смешения с товарным знаком истцов."БТК групп" обнаружила, что Adidas нарушает ее права на два товарных знака – словесный Urban Tiger и графический в виде головы тигра c надписью под ней Urbantiger. Ответчик продавал на сайте и в магазинах, а также рекламировал в интернете худи Urban Tiger и Urb Tiger. Истцы потребовали взыскать с нарушителя компенсацию – по 5 миллионов рублей за каждый бренд. Аналогичное требование они предъявили к ООО "Новый стандарт", владеющему поисковиком по онлайн-магазинам одежды и обуви.Adidas заявил в суде, что бренды истцов не нанесены на его товары и не используются для их индивидуализации, обозначения использовались только для описания товаров на сайте и на этикетках. Кроме того, по словам ответчика, размещение на товарах общеизвестных брендов Adidas исключает вероятность смешения товаров в глазах потребителей. Суд первой инстанции в марте полностью отклонил иск. Он также принял во внимание, что после получения претензии от правообладателя Adidas во избежание конфликта прекратил использование спорных обозначений.Апелляционный суд не согласился с нижестоящей инстанцией. Он указал, что словосочетание Urban Tiger, вопреки ее выводам, не несет какой-либо информации о товаре и его характеристиках и не является общеупотребимым для описания одежды. В связи с этим суд установил нарушение прав истцов на товарный знак Urban Tiger. В отношении графического знака суд пришел к выводу, что ответчик сходные обозначения не использует. Также апелляционный суд отклонил претензии к "Новому стандарту", так как он является информационным посредником и ответственности за размещенную на сайте Adidas информацию не несет."БТК групп" была основана в 2005 году. Компания специализируется на разработке и последующей реализации одежды и обуви, в том числе спецодежды, включая обмундирование для силовых ведомств.

https://ria.ru/20220207/krazha-1771447909.html

https://ria.ru/20220214/sud-1772750377.html

https://ria.ru/20220117/nitka-2-1768262544.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, adidas ag, россия