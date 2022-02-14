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Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России

Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России - РИА Новости, 14.02.2022

Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России

Первые позиции в рейтинге по качеству жизни среди российских регионов, как и прежде, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T00:27

2022-02-14T00:27

2022-02-14T00:48

общество

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

республика тыва

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Первые позиции в рейтинге по качеству жизни среди российских регионов, как и прежде, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.Десятый по счету рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный экспертами РИА Новости, строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их базе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.Постоянство лидеровПервые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2021 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). Самый высокий рейтинговый балл у Москвы — 81,4, у Санкт-Петербурга — 80,2 и Московской области — 75,9.По статистике, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты федерации. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже ниже 70. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится, считают эксперты.Они полагают, что развитость инфраструктуры, высокий уровень экономики, социальной сферы вкупе с большим потенциалом дальнейшего развития позволяет первой тройке лидеров надолго закрепиться в топе рейтинга.В первую десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области. По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки изменился всего на два региона.Самарская область поднялась с 16-го места в рейтинге-2020 до девятого в рейтинге-2021, а Нижегородская — с 13-го до 10-го места. Покинули первую десятку Калининградская и Воронежская области, места которых снизились соответственно с десятого и восьмого до 11-го и 12-го.Как поясняют аналитики, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50 процентов суммарного ВРП субъектов федерации. В этих регионах проживают 46,8 миллионов человек, или 32 процента всего населения России.Аутсайдеры рейтингаСостав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Эксперты отмечают, что общие факторы, влияющие на состав последней десятки в рейтинге, — это невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.Последние места занимают Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге-2020 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением стала только Республика Северная Осетия — Алания, которая в предыдущем рейтинге занимала 70-е место.Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкарская Республика, которая поднялась на две позиции и в новом перечне занимает 75-е место. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 35, что значительно ниже среднего по стране уровня. При этом у большинства регионов в нижней части рейтинга значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в этой сфере, поясняют аналитики.Динамика рейтингаСводный рейтинговый балл в новом рейтинге вырос у большинства регионов, а снизился только у 13-ти. При этом у большинства субъектов федерации, у которых рейтинговый балл снизился, снижение было незначительным, и только у двух из них он опустился более чем на два балла. Среди регионов с позитивной динамикой рейтингового балла, напротив, у большинства рост был довольно ощутимым — более чем на два балла рейтинговый балла вырос у 48 регионов. Таким образом, многие показатели, характеризующие качество жизни, учитываемые при составлении рейтинга, в большинстве субъектов федерации улучшились, свидетельствует исследование.Медианное значение рейтингового балла всех регионов выросло с 45,8 в рейтинге-2020 до 48,1 в рейтинге-2021, а среднее значение — с 46,5 до 48,3.Распределение субъектов федерации в списке не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. Верхний и нижний полюсы остались практически без изменений. В середине перечня произошли некоторые изменения, однако позиции большинства регионов существенно не изменились. По сравнению с предыдущим рейтингом более чем на пять мест изменились позиции только у 14 субъектов федерации. Наиболее существенно — на 10 и более мест — изменились позиции у четырех регионов, из которых у двух позиции улучшились и у двух ухудшились.В целом же по сравнению с предыдущим годом у 39 регионов позиции повысились, у 31 снизились и у 15 регионов не изменились. При этом, как было отмечено ранее, рейтинговый балл снизился только у 13 субъектов федерации. Таким образом, у многих регионов, сдавших позиции, снижение произошло на фоне роста рейтингового балла и было обусловлено не ухудшением фактической ситуации, а существенным улучшением показателей нескольких других регионов.В представленном рейтинге шесть регионов укрепили позиции более чем на пять мест по сравнению с прошлым годом, в том числе два региона поднялись на десять и более мест. Это Новгородская область, которая переместилась с 66-го на 53-е место, и Костромская область (с 67-го на 57-е). Эти же субъекты федерации входят в число лидеров по росту рейтингового балла и занимают первое и третье место по данному показателю (+6,3 и +4,5). Второе место по росту рейтингового балла занимает Рязанская область, у которой он вырос на 4,7 пункта, в результате чего ее позиции улучшились на семь мест. Кроме названных, рейтинговый балл более чем на четыре пункта вырос еще у трех регионов — у Калужской области (+3 места), Самарской области (+7 мест) и Республики Бурятия (+3 места). Всего же позитивную динамику рейтингового балла зафиксировали у 72 регионов.На 10 и более мест ухудшили свои позиции два региона Республика Дагестан и Смоленская область. При этом, как отмечают аналитики, позиции Смоленской области ухудшились на фоне роста рейтингового балла, а следовательно, область опустилась в рейтинге вследствие того факта, что у ряда регионов показатели, учитываемые при составлении рейтинга, улучшились более существенно. Рейтинговый же балл Республики Дагестан снизился не очень существенно — менее чем на два балла.Из 13 субъектов федерации, показавших уменьшение рейтингового балла, у восьми регионов снижение было незначительным и не превысило одного балла. У двух регионов рейтинговый балл снизился в диапазоне от одного до двух баллов и у двух в диапазоне от двух до четырех баллов. В то же время составители рейтинга отмечают, что даже у субъектов федерации, снизивших рейтинговый балл, есть показатели, которые улучшились.Как считали рейтингПри расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.Позиции субъектов федерации в итоговом рейтинге определяли на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывали путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы вычисляли путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.При составлении рейтинга эксперты применили информацию из Росстата, Минздрава, Минфина России, Центробанка, и других открытых источников. Они использовали последние доступные на момент расчета данные — показатели 2020-2021 годов.

https://ria.ru/20220207/vklady-1771377081.html

https://ria.ru/20220127/moskva-1769727486.html

https://ria.ru/20211122/zarplaty-1760094460.html

https://ria.ru/20211129/zakreditovannost-1761189247.html

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россия

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

республика тыва

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общество, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), республика тыва, карачаево-черкесская республика (кчр)