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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам
В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам - РИА Новости, 14.02.2022
В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам
Служебная проверка будет проведена в связи с задержкой региональных стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:35
2022-02-14T18:36
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коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Служебная проверка будет проведена в связи с задержкой региональных стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.Ранее местные СМИ сообщали о том, что петербургские медики с декабря не получали городские стимулирующие выплаты по коронавирусу."Задержку выплат за декабрь 2021 года губернатор назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике, которые допустили несвоевременную выплату медикам за декабрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства.Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка их действиям и определена мера дисциплинарной ответственности.Комитету финансов было дано поручение обеспечить выплаты за декабрь не позднее 17 февраля. Комитету финансового контроля поручение - усилить внимание к работе в сфере обеспечения выплат.
https://ria.ru/20220207/mediki-1771446712.html
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коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург, россия, врачи, социальные выплаты, общество, здоровье - общество
18:35 14.02.2022 (обновлено: 18:36 14.02.2022)
 
В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам

В Петербурге проведут проверку из-за задержек "коронавирусных" выплат медикам за декабрь

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медицинские работники во время дезинфекции родильного отделения в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Служебная проверка будет проведена в связи с задержкой региональных стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что петербургские медики с декабря не получали городские стимулирующие выплаты по коронавирусу.
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"Задержку выплат за декабрь 2021 года губернатор назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике, которые допустили несвоевременную выплату медикам за декабрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства.
Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка их действиям и определена мера дисциплинарной ответственности.
Комитету финансов было дано поручение обеспечить выплаты за декабрь не позднее 17 февраля. Комитету финансового контроля поручение - усилить внимание к работе в сфере обеспечения выплат.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр БегловСанкт-ПетербургРоссияврачисоциальные выплатыОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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