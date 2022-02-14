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В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам
В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам - РИА Новости, 14.02.2022
В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам
Служебная проверка будет проведена в связи с задержкой региональных стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T18:35
2022-02-14T18:35
2022-02-14T18:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Служебная проверка будет проведена в связи с задержкой региональных стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.Ранее местные СМИ сообщали о том, что петербургские медики с декабря не получали городские стимулирующие выплаты по коронавирусу."Задержку выплат за декабрь 2021 года губернатор назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку в отношении руководителей комитетов по здравоохранению и социальной политике, которые допустили несвоевременную выплату медикам за декабрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Петербурга по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства.Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка их действиям и определена мера дисциплинарной ответственности.Комитету финансов было дано поручение обеспечить выплаты за декабрь не позднее 17 февраля. Комитету финансового контроля поручение - усилить внимание к работе в сфере обеспечения выплат.
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18:35 14.02.2022 (обновлено: 18:36 14.02.2022)
В Петербурге проведут проверку из-за задержек стимулирующих выплат врачам
В Петербурге проведут проверку из-за задержек "коронавирусных" выплат медикам за декабрь