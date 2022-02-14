13:19 14.02.2022 (обновлено: 13:45 14.02.2022)
Путин встретится с Лавровым и Шойгу
Президент Путин встретится с главами МИД и Минобороны Лавровым и Шойгу
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - сказал он журналистам.
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Пресс-секретарь уточнил, что российский лидер встретится с министрами по отдельности.
Песков отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле.
По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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