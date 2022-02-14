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Путин встретится с Лавровым и Шойгу
Путин встретится с Лавровым и Шойгу - РИА Новости, 14.02.2022
Путин встретится с Лавровым и Шойгу
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:19
2022-02-14T13:45
юрий ушаков
сша
москва
россия
нато
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - сказал он журналистам.Пресс-секретарь уточнил, что российский лидер встретится с министрами по отдельности.Песков отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле.По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220212/peregovory-1772463768.html
https://ria.ru/20220212/shoygu-1772480662.html
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юрий ушаков, сша, москва, россия, нато, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу
13:19 14.02.2022 (обновлено: 13:45 14.02.2022)
 
Путин встретится с Лавровым и Шойгу

Президент Путин встретится с главами МИД и Минобороны Лавровым и Шойгу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - сказал он журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 15:22
Лавров и Блинкен поговорили по телефону
Пресс-секретарь уточнил, что российский лидер встретится с министрами по отдельности.
Песков отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле.
По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 17:03
Шойгу обсудил с министром обороны США вопросы безопасности
 
Юрий УшаковСШАМоскваРоссияНАТОДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ЛавровСергей Шойгу
 
 
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