https://ria.ru/20220214/vstrecha-1772699547.html

Путин встретится с Лавровым и Шойгу

Путин встретится с Лавровым и Шойгу - РИА Новости, 14.02.2022

Путин встретится с Лавровым и Шойгу

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:19

2022-02-14T13:19

2022-02-14T13:45

юрий ушаков

сша

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россия

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дмитрий песков

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - сказал он журналистам.Пресс-секретарь уточнил, что российский лидер встретится с министрами по отдельности.Песков отметил, что Путин в понедельник работает в Кремле.По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет до США и НАТО свой ответ по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220212/peregovory-1772463768.html

https://ria.ru/20220212/shoygu-1772480662.html

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юрий ушаков, сша, москва, россия, нато, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров, сергей шойгу