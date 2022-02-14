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Более 60 теплотрасс и котельных Ленобласти отремонтируют в 2022 году
Более 60 теплотрасс и котельных Ленобласти отремонтируют в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2022
Более 60 теплотрасс и котельных Ленобласти отремонтируют в 2022 году
Более 60 теплотрасс и котельных отремонтируют в 2022 году в Ленинградской области, на эти цели из федерального бюджета выделено более 401,3 миллиона рублей,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:33
2022-02-14T14:33
2022-02-14T14:53
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Более 60 теплотрасс и котельных отремонтируют в 2022 году в Ленинградской области, на эти цели из федерального бюджета выделено более 401,3 миллиона рублей, сообщил заместитель председателя регионального правительства по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.По его словам, лидерами по количеству объектов теплоснабжения, которые предстоит отремонтировать в 2022 году, стали Волховский, Всеволожский, Лодейнопольский и Подпорожский районы."Всего в списке на 2022 год - 64 объекта в разных районах Ленинградской области. На ремонт теплотрасс и котельных, замену котлов и другого оборудования выделяются субсидии по госпрограмме "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области": общая сумма в этом году составляет 401,3 миллиона рублей", - подытожил Харлашкин.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, надежная работа систем теплоснабжения зимой - это необходимость, поэтому каждый год региону выделяются средства на то, чтобы привести в порядок объекты теплоснабжения: котельные и сети."Комитет по ТЭК совместно с районными администрациями проводит необходимые мероприятия, в том числе подготовку объектов для получения паспортов готовности, чтобы не было задержек с началом отопительного сезона", - подытожили в пресс-службе.
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ленинградская область, подпорожский район, жкх, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев - РИА Новости. Более 60 теплотрасс и котельных отремонтируют в 2022 году в Ленинградской области, на эти цели из федерального бюджета выделено более 401,3 миллиона рублей, сообщил заместитель председателя регионального правительства по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
По его словам, лидерами по количеству объектов теплоснабжения, которые предстоит отремонтировать в 2022 году, стали Волховский, Всеволожский, Лодейнопольский и Подпорожский районы
.
"Всего в списке на 2022 год - 64 объекта в разных районах Ленинградской области
. На ремонт теплотрасс и котельных, замену котлов и другого оборудования выделяются субсидии по госпрограмме "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области": общая сумма в этом году составляет 401,3 миллиона рублей", - подытожил Харлашкин.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, надежная работа систем теплоснабжения зимой - это необходимость, поэтому каждый год региону выделяются средства на то, чтобы привести в порядок объекты теплоснабжения: котельные и сети.
"Комитет по ТЭК совместно с районными администрациями проводит необходимые мероприятия, в том числе подготовку объектов для получения паспортов готовности, чтобы не было задержек с началом отопительного сезона", - подытожили в пресс-службе.