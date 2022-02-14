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Туризм
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Авиакомпании выплатят штраф за коллапс в нижегородском аэропорту
Авиакомпании выплатят штраф за коллапс в нижегородском аэропорту - РИА Новости, 14.02.2022
Авиакомпании выплатят штраф за коллапс в нижегородском аэропорту
Четыре российские авиакомпании выплатят штраф за то, что их пассажиры остались без еды и воды во время коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода в ноябре 2021... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:04
2022-02-14T13:04
туризм
нижний новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
авиакомпании
победа (авиакомпания)
nordstar airlines
red wings airlines
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Четыре российские авиакомпании выплатят штраф за то, что их пассажиры остались без еды и воды во время коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода в ноябре 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по области.Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности перевозчиков "Сибирь", "Победа", NordStar и Red Wings. Им назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, говорится в релизе.Отмечается, что еще одна авиакомпания собирается обжаловать постановление в арбитражном суде. Ее название не указывается.Напомним, 2 ноября 2021 года из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве 40 пассажирских воздушных судов, следовавших из различных городов, вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Возникли задержки в вылетах самолетов, многие пассажиры длительное время ждали высадки из лайнера. Нижегородская транспортная прокуратура вынесла пять постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей.
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нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), авиакомпании, победа (авиакомпания), nordstar airlines, red wings airlines, s7 airlines, новости - туризм, туризм, пассажиры, аэропорт
13:04 14.02.2022
 
Авиакомпании выплатят штраф за коллапс в нижегородском аэропорту

Четыре авиакомпании выплатят по 20 тысяч рублей за коллапс в нижегородском аэропорту

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев — РИА Новости. Четыре российские авиакомпании выплатят штраф за то, что их пассажиры остались без еды и воды во время коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода в ноябре 2021 года, сообщает управление Роспотребнадзора по области.
Вынесены постановления о привлечении к административной ответственности перевозчиков "Сибирь", "Победа", NordStar и Red Wings. Им назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, говорится в релизе.
Отмечается, что еще одна авиакомпания собирается обжаловать постановление в арбитражном суде. Ее название не указывается.
Напомним, 2 ноября 2021 года из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве 40 пассажирских воздушных судов, следовавших из различных городов, вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Возникли задержки в вылетах самолетов, многие пассажиры длительное время ждали высадки из лайнера.
Нижегородская транспортная прокуратура вынесла пять постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей.
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ТуризмНижний НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)авиакомпанииПобеда (авиакомпания)Nordstar AirlinesRed Wings AirlinesS7 AirlinesНовости - ТуризмТуризмпассажирыАэропорт
 
 
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