https://ria.ru/20211103/sledstvie-1757594946.html
СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов
СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов - РИА Новости, 03.11.2021
СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов
СК направит руководству аэропорта Нижнего Новгорода представление об устранении обстоятельств, приведших к "самолетным пробкам" и длительной задержке рейсов,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:05
2021-11-03T17:05
2021-11-03T17:05
происшествия
туман в москве
москва
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. СК направит руководству аэропорта Нижнего Новгорода представление об устранении обстоятельств, приведших к "самолетным пробкам" и длительной задержке рейсов, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте.По данным ведомства, установлено, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в Москве 2 ноября 40 пассажирских воздушных судов, следовавших из различных городов, не смогли завершить свои рейсы и вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Из-за переполненности воздушной гавани возникли задержки в вылете самолетов, а многие пассажиры были вынуждены длительное время ожидать высадку из самолета. По состоянию на 12.00 3 ноября все рейсы, вынужденно севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, отправлены в Москву.Отмечается, что следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин происшествий, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц."С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства аэропорта и контролирующих ведомств по результатам проверки будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, а также о принятии действенных мер по выработке системного подхода о действиях в нештатных ситуациях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211103/samolet-1757519872.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, туман в москве, москва, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов
СК направит в Стригино акт об устранении обстоятельств, приведших к задержкам рейсов