https://ria.ru/20211103/sledstvie-1757594946.html

СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов

СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов - РИА Новости, 03.11.2021

СК направит представление руководству Стригино из-за задержек рейсов

СК направит руководству аэропорта Нижнего Новгорода представление об устранении обстоятельств, приведших к "самолетным пробкам" и длительной задержке рейсов,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:05

2021-11-03T17:05

2021-11-03T17:05

происшествия

туман в москве

москва

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. СК направит руководству аэропорта Нижнего Новгорода представление об устранении обстоятельств, приведших к "самолетным пробкам" и длительной задержке рейсов, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК на транспорте.По данным ведомства, установлено, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в Москве 2 ноября 40 пассажирских воздушных судов, следовавших из различных городов, не смогли завершить свои рейсы и вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Из-за переполненности воздушной гавани возникли задержки в вылете самолетов, а многие пассажиры были вынуждены длительное время ожидать высадку из самолета. По состоянию на 12.00 3 ноября все рейсы, вынужденно севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, отправлены в Москву.Отмечается, что следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин происшествий, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц."С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства аэропорта и контролирующих ведомств по результатам проверки будет направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных, а также о принятии действенных мер по выработке системного подхода о действиях в нештатных ситуациях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211103/samolet-1757519872.html

москва

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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