https://ria.ru/20211102/samolet-1757467753.html

Пассажирки рассказали, как сидели с детьми 12,5 часа в самолете в аэропорту

Пассажирки рассказали, как сидели с детьми 12,5 часа в самолете в аэропорту - РИА Новости, 02.11.2021

Пассажирки рассказали, как сидели с детьми 12,5 часа в самолете в аэропорту

Пассажирки авиарейса из Грозного в Москву рассказали, что 12,5 часов просидели в самолете в Нижнем Новгороде с детьми, которых везли в больницу. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:51

2021-11-02T23:51

2021-11-02T23:51

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пассажирки авиарейса из Грозного в Москву рассказали, что 12,5 часов просидели в самолете в Нижнем Новгороде с детьми, которых везли в больницу."Мы вылетели в 5.55, мы должны были быть в Москве в 8.30. Мы кружили-кружили над Москвой, но понятно - метеорологические условия. Мы все понимаем, мы против ничего не имеем. Мы вынуждены были сделать посадку здесь, в Нижнем Новгороде. Примерно в 9 - 10.30 мы приземлились. И нас держали в самолете 12,5 часов. Нам не давали ни выйти, ни зайти. Ни еды нам не давали вообще. Даже купить у них не было еды. Нам объясняли это тем, что трапов нет. Детей много было в самолете и больных. Все едут в больницу", - рассказала РИА Новости одна из пассажирок.Еще одна пассажирка отметила, что в самолете было очень много детей."У нас очень много детей едут в больницу. А самое страшное - дети голодные 12,5 часов. Это не шутка. Пока человеку не стало плохо, пока не вызвали службу безопасности. Пока панику не устроили, крик не подняли. Когда все это подняли: появились скорая, трап появился. А теперь, самое интересное, мы оттуда спустились, нам никто не говорит, что мы должны делать. Ни представитель компании не подошел, никто не извинился перед нами. И не говорят, что делать дальше. Люди стоят с багажом", - рассказала она.Другая пассажирка отметила, что стюардессы во время ожидания раздавали все, что было в самолете - булочки и кофе."Но все равно - это же мало было. Они сами сказали, что не взяли никаких запасов. Стюардессы к нам очень хорошо относились", - отметила женщина.Днем во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Для контроля за ситуацией был сформирован оперативный штаб.

https://ria.ru/20211102/aeroport-1757451764.html

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