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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772622008.html
Омикрон покажется шуткой. Россиян предупредили о грандиозном сюрпризе из Китая
Вирусолог заявил о риске появления "суперштамма" COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022
Омикрон покажется шуткой. Россиян предупредили о грандиозном сюрпризе из Китая
Появление нового "суперштамма" коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, заявил в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:35
2022-02-14T02:35
распространение коронавируса
павел волчков
тедрос адханом гебрейесус
россия
китай
воз
коронавирус covid-19
ботсвана
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Появление нового "суперштамма" коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, заявил в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.По его словам, вероятность формирования разновидностей COVID-19 низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось. При этом ученый исключил из этого списка КНР и страны Южной Азии.Вирусолог оценил перспективу появления нового потенциально опасного штамма коронавируса, который мог бы привести к "грандиозной вспышке", как маловероятную.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19.Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.
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павел волчков , тедрос адханом гебрейесус, россия, китай, воз, коронавирус covid-19, ботсвана, общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса
02:35 14.02.2022
 
Вирусолог заявил о риске появления "суперштамма" COVID-19

Вирусолог Волчков: появление суперштамма COVID-19 возможно в Китае и странах Южной Азии

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники амбулаторного COVID-центра
Сотрудники амбулаторного COVID-центра - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники амбулаторного COVID-центра. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Появление нового "суперштамма" коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, заявил в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, вероятность формирования разновидностей COVID-19 низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось. При этом ученый исключил из этого списка КНР и страны Южной Азии.
"В Китае живет полтора миллиарда фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: полтора миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться", — считает Волчков.
Вирусолог оценил перспективу появления нового потенциально опасного штамма коронавируса, который мог бы привести к "грандиозной вспышке", как маловероятную.
"Хотя пока мы видим, что они (регионы с нулевой толерантностью к COVID-19. — Прим. ред.) держатся, пока они закрыты", — уточнил он.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19.
Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.
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Распространение коронавирусаПавел ВолчковТедрос Адханом ГебрейесусРоссияКитайВОЗКоронавирус COVID-19БотсванаОбществоЗдоровьеОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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