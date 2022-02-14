https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772622008.html

Омикрон покажется шуткой. Россиян предупредили о грандиозном сюрпризе из Китая

Вирусолог заявил о риске появления "суперштамма" COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2022

Омикрон покажется шуткой. Россиян предупредили о грандиозном сюрпризе из Китая

Появление нового "суперштамма" коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, заявил в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T02:35

2022-02-14T02:35

2022-02-14T02:35

распространение коронавируса

павел волчков

тедрос адханом гебрейесус

россия

китай

воз

коронавирус covid-19

ботсвана

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Появление нового "суперштамма" коронавируса возможно в регионах с нулевой толерантностью к инфекции, заявил в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.По его словам, вероятность формирования разновидностей COVID-19 низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось. При этом ученый исключил из этого списка КНР и страны Южной Азии.Вирусолог оценил перспективу появления нового потенциально опасного штамма коронавируса, который мог бы привести к "грандиозной вспышке", как маловероятную.Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19.Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769754675.html

россия

китай

ботсвана

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павел волчков , тедрос адханом гебрейесус, россия, китай, воз, коронавирус covid-19, ботсвана, общество, здоровье, омикрон-штамм коронавируса