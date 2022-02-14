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Россия не уберет с повестки вопрос нерасширения НАТО, заявил Косачев

Россия не уберет с повестки вопрос нерасширения НАТО, заявил Косачев - РИА Новости, 14.02.2022

Россия не уберет с повестки вопрос нерасширения НАТО, заявил Косачев

Россия не собирается убирать из гарантий безопасности вопросы нерасширения НАТО, но это не препятствие для переговоров, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:58

2022-02-14T18:58

2022-02-14T18:58

в мире

совет федерации рф

россия

константин косачев

нато

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не собирается убирать из гарантий безопасности вопросы нерасширения НАТО, но это не препятствие для переговоров, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что инициативы Москвы направлены на выстраивание надежной архитектуры безопасности в Европе."Важнейший этап в развитии российской инициативы о гарантиях безопасности и выстраивании надежной архитектуры безопасности в Европе – встречи президента России с министрами иностранных дел и обороны", - написал сенатор в Facebook.По его мнению, "инициативы уже сыграли важную роль – "встряхнули" западных партнеров, заставив осмысливать ситуацию в комплексе, а не только в ее отдельных, более выгодных Западу сегментах". Кроме того, реакция от США и НАТО на предложения России, при всех проявившихся различиях в подходах сторон, дает основания рассчитывать на старт переговоров по ряду конкретных досье, что имело бы благотворный эффект на обстановку в целом, отметил Косачев."Россия не собирается "расшивать" пакет и убирать с повестки центральные положения наших инициатив – в частности, по нерасширению НАТО и неразмещению вооружений на Востоке Европы, однако эта принципиальная позиция не будет препятствием для переговоров в целом; но уже очевидно: бесконечных переговоров не будет, и прогресс в частностях будет зависеть от реакции на наши идеи в целом", - написал вице-спикер Совфеда.На основе писем западных структур подготовлены российские предложения для дальнейшего обсуждения – "тем самым опровергнуты предсказания тех, кто считал направление Москвой в декабре якобы заведомо неприемлемых предложений ультиматумом и способом уйти от продолжения переговоров", добавил он.Косачев подчеркнул, что для России решающую роль играют не угрозы санкций, не бравады про "сплоченность НАТО и его партнеров", не страшилки про грядущую изоляцию, а исключительно конструктивные подходы. "Если есть идеи – готовы обсуждать. А шантаж точно не сработает, не заставит нас отойти от нашего представления о причинах нынешнего кризиса, и все спекуляции про якобы грядущую "российскую агрессию", которую вы упорно выдвигаете на передний план – сугубо на вашей совести. Хватит запугивать мир, пора договариваться – вот общий сигнал России Западу", - отметил законодатель.Косачев также заявил РИА Новости, что Россия не создавала никакой напряженности. "Все наши инициативы - о снижении напряженности. Включая и сегодняшние инициативы", - сказал политик.

https://ria.ru/20220127/nato-1769765889.html

https://ria.ru/20220214/nato-1772685389.html

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в мире, совет федерации рф, россия, константин косачев, нато