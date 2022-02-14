17:10 14.02.2022 (обновлено: 17:55 14.02.2022)
Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов
Совфед: Минюст разработал проект о реестре неплательщиков алиментов, находящихся в розыске
Здание министерства юстиции России
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Так, например, проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", — говорится в сообщении.
Кроме того, документом предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.
Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК. Максимальная санкция — год лишения свободы.
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