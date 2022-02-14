https://ria.ru/20220214/alimenty-1772753625.html

Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов

Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов - РИА Новости, 14.02.2022

Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:10

2022-02-14T17:10

2022-02-14T17:55

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

совет федерации рф

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Кроме того, документом предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК. Максимальная санкция — год лишения свободы.

https://ria.ru/20220209/razvody-1771923955.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)