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Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов
Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов - РИА Новости, 14.02.2022
Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов
Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:10
2022-02-14T17:55
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
совет федерации рф
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Кроме того, документом предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК. Максимальная санкция — год лишения свободы.
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), совет федерации рф, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
17:10 14.02.2022 (обновлено: 17:55 14.02.2022)
 
Минюст предложил составить реестр неплательщиков алиментов

Совфед: Минюст разработал проект о реестре неплательщиков алиментов, находящихся в розыске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции России
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министерство юстиции предложило создать в России реестр неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба Совета Федерации по итогам встречи сенатора Владимира Полетаева с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
"Так, например, проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", — говорится в сообщении.
Кроме того, документом предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления сведений об имущественном положении должника.
Ответственность за неуплату алиментов предусмотрена статьей 5.35.1 КоАП "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и может составить до 15 суток ареста. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 157 УК. Максимальная санкция — год лишения свободы.
Букет невесты - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 17:30
Россияне стали чаще разводиться и подавать на алименты
 
ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Совет Федерации РФРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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