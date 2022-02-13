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Зюганов опроверг сообщения о встрече с Жириновским в ЦКБ
Зюганов опроверг сообщения о встрече с Жириновским в ЦКБ - РИА Новости, 13.02.2022
Зюганов опроверг сообщения о встрече с Жириновским в ЦКБ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с РИА Новости опроверг публикации в СМИ о том, что он в ЦКБ встретился и пообщался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:21
2022-02-13T22:27
политика
кпрф
геннадий зюганов
владимир жириновский
лдпр
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с РИА Новости опроверг публикации в СМИ о том, что он в ЦКБ встретился и пообщался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским."Я (ранее. — Прим. ред.) пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни (Жириновского. — Прим. ред.) никаких встреч не может происходить", — подчеркнул Зюганов.По данным Минздрава, Жириновского госпитализировали 2 февраля с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как стабильное. В партии подчеркнули, что руководитель продолжает работать.По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. По заявлениям самого лидера коммунистов, он решил пройти профилактику, чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20220213/zhirinovskiy-1772566421.html
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политика, кпрф, геннадий зюганов, владимир жириновский, лдпр
20:21 13.02.2022 (обновлено: 22:27 13.02.2022)
 
Зюганов опроверг сообщения о встрече с Жириновским в ЦКБ

Зюганов опроверг встречу с Жириновским: при такой болезни никаких встреч быть не может

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с РИА Новости опроверг публикации в СМИ о том, что он в ЦКБ встретился и пообщался с главой ЛДПР Владимиром Жириновским.
"Я (ранее. — Прим. ред.) пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни (Жириновского. — Прим. ред.) никаких встреч не может происходить", — подчеркнул Зюганов.
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По данным Минздрава, Жириновского госпитализировали 2 февраля с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как стабильное. В партии подчеркнули, что руководитель продолжает работать.
По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. По заявлениям самого лидера коммунистов, он решил пройти профилактику, чувствует себя хорошо.
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ПолитикаКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийЛДПР
 
 
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