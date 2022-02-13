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Воздушное движение над Украиной могут приостановить, заявили в Раде
Воздушное движение над Украиной могут приостановить, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2022
Воздушное движение над Украиной могут приостановить, заявили в Раде
Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:03
2022-02-13T21:11
в мире
мадейра
лондон
кишинев
klm
skyup
страна.ua
telegram (приложение)
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с понедельника.Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева."Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 (17:00 мск) по Киеву воздушное движение на Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменили свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France", — написал Гончаренко в своем Telegram.Также депутат посоветовал украинцам, которые находятся за границей и хотят вернуться домой, искать возможность сделать это как можно раньше."Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже! Потому что в ближайшие неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", — добавил Гончаренко.Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего не известно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.
https://ria.ru/20220213/samolet-1772551735.html
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в мире, мадейра, лондон, кишинев, klm, skyup, страна.ua, telegram (приложение)
12:03 13.02.2022 (обновлено: 21:11 13.02.2022)
 
Воздушное движение над Украиной могут приостановить, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: воздушное пространство над Украиной могут закрыть с понедельника

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, воздушное движение над Украиной приостановят уже с понедельника.
Ранее лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины, борт, выполнявший рейс из португальской Мадейры в Киев, приземлился в аэропорту Кишинева.
"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 (17:00 мск) по Киеву воздушное движение на Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (17:00 мск) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменили свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France", — написал Гончаренко в своем Telegram.
Также депутат посоветовал украинцам, которые находятся за границей и хотят вернуться домой, искать возможность сделать это как можно раньше.
"Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже! Потому что в ближайшие неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", — добавил Гончаренко.
Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на свой источник на авиарынке сообщило, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. В то же время глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский в комментарии этому же изданию заявил, что ему ничего не известно о том, что международные страховщики готовят такое решение по Украине. По его словам, если данное решение действительно будет принято, то над Украиной перестанут летать самолеты.
Самолет компании SkyUp - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 11:36
Самолет SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в пространство Украины
 
В миреМадейраЛондонКишиневKLMSkyUpСтрана.uaTelegram (приложение)
 
 
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