https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину

Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину - РИА Новости, 13.02.2022

Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину

Если сейчас среди западных журналистов провести конкурс на даты запланированных и состоявшихся "российских вторжений на Украину", никто не сможет дать полный и... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T08:00

2022-02-13T08:00

2022-02-13T10:03

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Если сейчас среди западных журналистов провести конкурс на даты запланированных и состоявшихся "российских вторжений на Украину", никто не сможет дать полный и точный ответ. Причем это касается и тех авторов, которые сами выдумывали и тиражировали такие сенсации. Информпоток, касающийся этой темы, настолько стремителен, что одни и те же СМИ уже забывают о том, что сами же и начали это "вторжение".Бесспорным чемпионом в этом стало агентство Bloomberg, сравниваемое нашими дипломатами со "слегка вонючим сыром". Оно уже забыло, что буквально на днях, 5 февраля, уже объявило на весь мир о начале "российского вторжения", а затем удалило свою новость, назвав ее издательской ошибкой. Согласно их объяснению, появление такой новости стало следствием того, что редакция "подготавливает заголовки для многих сценариев". Так что не удивляйтесь, если завтра появится заголовок о вторжении России на Луну или начале ядерной войны — кто знает, какие сценарии крутятся в воспаленном воображении редакторов агентства.Вот и очередная дата "вторжения" опубликована этим же СМИ — вторник, 15 февраля. А издание Politico, с чьей ноябрьской публикации о "российских войсках на украинских границах", собственно, и начался массовый приступ паранойи, называет дату 16 февраля. Причем уже со ссылкой не на анонимные источники, а на самого президента США Джо Байдена.Затем пройдут эти даты, и, не сомневайтесь, те же медиа объявят новые, даже не вспомнив о своих несбывшихся прогнозах. И самое поразительное — многие политики, аналитики, кремленологи, рядовые пикейные жилеты бросятся с такой же яростью кричать об "агрессии России", как будто бы какое-то из ранее анонсированных многочисленных "вторжений" уже состоялось. В этом, пожалуй, главный феномен нынешней истерии: массовая психологическая операция под кодовым названием "Вторжение" настолько стерла грань между реальностью и вымыслом, что немногие еще пытаются в потоке сенсаций вычленить хотя бы какие-то крупицы правды.Те же, кто пробует задавать неудобные вопросы, тут же подвергаются всеобщему остракизму и навешиванию ярлыков. Попытки выпросить малейшее доказательство голословных анонсов очередного "нападения на Украину" вызывают только раздражение американских властей. Даже президент Украины Владимир Зеленский отчаялся просить западные СМИ не нагнетать панику, уже лишившую страну миллиардов долларов, а дошел до того, что смиренно ожидает от них хоть какую-то информацию "о стопроцентном вторжении Российской Федерации". Почему-то Байден поделился этой информацией со своими натовскими союзниками, но лидера Украины не посчитал нужным ставить об этом в известность.Дошло до того, что даже CNN обратила внимание: "Месяцами администрация Байдена разжигала панику тревожными заголовками и удивляла Вашингтон потрясающим барабанным боем официального обнародования ранее засекреченной разведывательной информации, вскрывающей действия Москвы". Очень похоже на саморазоблачение. Сами посудите, CNN ведь пишет о своих заголовках, по сути признавая, что они диктовались американской властью, а само агентство как бы и ни при чем. Вот вам и независимость СМИ на Западе! И все это нынче называется "оружием информационных операций". А раньше использовалось более короткое определение: "дезинформация". Теперь-то звучит более прилично.CNN пытается придумать более чем оригинальное оправдание явно лжи Белого дома: русские, видя такой поток "рассекреченной информации" об их деятельности, якобы начинают ловить "кротов" у себя, и таким нехитрым способом американцы смогут устранить и компетентных людей в рядах противника. Неужели американцы и в самом деле могут подумать, что наши службы ловят условного предателя, сливающего не просто ложную информацию Белому дому, но и откровенно абсурдную?Сами западные СМИ и обыватели уже настолько захлебнулись в потоке этой антироссийской пропаганды, что порой совершенно не замечают этого явного абсурда. Чего, например, стоит кампания "Почеши российский символ серп и молот, чтобы остановить третью мировую войну". Можно было бы просто посмеяться: мало ли безумцев в этом мире. Но ведь в пятницу это безумие красовалось на первой странице английской газеты. Какой бы желтой она ни была, но это видели и обсуждали тысячи британских обывателей. И если внимательно послушать, что говорят многочисленные, невесть откуда взявшиеся "специалисты по России" и "вторжениеведы" на солидных ток-шоу, то их заявления и идеи, по большому счету, не особо отличаются от призывов "почесать серп".Можно только посочувствовать российским дипломатам, понимая, сколько выдержки и такта они должны проявлять в "разговорах немых с глухими", что довелось испытать нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову на встрече с британской коллегой Лиз Трасс. Судя же по нескольким тезисам, поместившимся на полстраницы и просто зачитанным ею с бумажки в Москве, целью визита была скорее фотосессия на Красной площади в зимней шапке, а не обсуждение проблемы.Хочется надеяться, что часовая телефонная беседа между президентами России и США, состоявшаяся вчера вечером по инициативе Байдена, была более содержательной. Однако если мы почитаем воскресную западную прессу, то снова возникнет ощущение дежавю. Газеты как под копирку пишут, что Байден жестко предупредил Россию о "тяжелых последствиях" для нее в случае вторжения и о "решительном ответе" коллективного Запада. Журналисты забыли, что все это, чуть ли не слово в слово, они уже писали после предыдущей беседы лидеров. Представить себе, что Байден решил срочно организовать телефонную беседу просто ради того, чтобы повторить уже не раз озвученные им тезисы, — это значит выразить сомнение в его когнитивной функциональности.Хорошо, что Юрий Ушаков, советник президента России, пояснил: "характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым", а президент США не делал акцент на очередных угрозах антироссийских санкций. В конечном итоге это подтвердили и представители Белого дома, которые, правда, не смогли разъяснить своей прессе, что же нового Байден внес на стол переговоров с Россией во время инициированного им же срочного телефонного разговора с российским лидером. Наоборот, журналистам посоветовали следить за теми идеями, "которые уже находятся в открытом доступе". То есть прессе фактически рекомендовали внимательно изучать сообщения прессы. Что ж, если принять во внимание откровения CNN о том, что это Белый дом за них формирует заголовки, то у подобного подхода появляется какое-то логическое объяснение.Однако стоит открыть прессу — и снова попадаешь в какую-то параллельную реальность. К примеру, британские газеты публикуют репортажи о "чудесном спасении" своих сограждан, которые "смогли вырваться с Украины". Как будто аэропорт Борисполя уже окружен и мы наблюдаем Кабул-2021 с его паникой, стрельбой и намотанными на шасси аборигенами.Атмосфера ирреальности, разгоняемая СМИ, наглядно дополняется совершенно противоречащими друг другу месседжами. Скажем, в пятницу правительство Нидерландов призвало своих соотечественников срочно покинуть Украину, пользуясь регулярными авиарейсами. Но уже в субботу авиакомпания KLM, которая выполняет рейсы Киев — Амстердам, объявила о прекращении полетов на Украину.А затем вообще последовало сообщение о том, что западные страховые компании с середины понедельника фактически объявляют полную воздушную блокаду Украины, сообщив, что с этого времени отзываются страховые лицензии для собственников самолетов. Таким образом, фактически ни один гражданский самолет не сможет появиться в украинском воздушном пространстве еще до анонсированного "вторжения". Как это соотносится с призывами к иностранцам срочно улетать из страны и что им делать в этой ситуации, никто не поясняет. Никто ни на кого не напал, а пострадавшей снова оказывается Украина.И в то же время Белый дом продолжает уверять, что Вашингтон постоянно делится информацией со своими союзниками и лично с президентом Украины Владимиром Зеленским. То ли американцы при этом забывают включить звук во время обмена мнениями с Киевом, то ли из офиса Зеленского в спешном порядке эвакуированы и все переводчики, но раз украинский лидер молит журналистов поделиться с ним информацией о мнимом вторжении, то что-то в этой коммуникации явно не срабатывает.Сам же Зеленский в этот момент проводит смотр боеготовности своих силовых подразделений, однако те отрабатывают в его присутствии почему-то не отражение танковой атаки извне, а разгон мирных демонстраций с антикоррупционными лозунгами. Видимо, этого "вторжения" в Киеве боятся гораздо больше, чем "нападения России", о котором постоянно трубят западные политики и СМИ

https://ria.ru/20220212/ministry-1772386870.html

https://ria.ru/20220213/reznya-1772524724.html

https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html

https://ria.ru/20220212/vtorzhenie-1772472771.html

https://ria.ru/20220212/voennye-1772511086.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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авторы, украина, россия, владимир зеленский, киев, юрий ушаков, джо байден, klm, сша, евросоюз