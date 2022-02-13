https://ria.ru/20220213/kazakhstan-1772539309.html

В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий

В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий - РИА Новости, 13.02.2022

В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий

На площади Республики в Алма-Ате начинается не согласованный властями митинг в память жертв январских событий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T09:05

2022-02-13T09:05

2022-02-13T09:05

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АЛМА-АТА, 13 фев - РИА Новости. На площади Республики в Алма-Ате начинается не согласованный властями митинг в память жертв январских событий, передает корреспондент РИА Новости.Площадь Республики 4-6 января текущего года стала эпицентром событий, которые начались как митинг, но переросли в массовые беспорядки, ожесточенные столкновения с полицией, нападения на органы власти, административные здания, коммерческие структуры и мародерства. Вокруг площади расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений, которые в Казахстане называют "январскими событиями" или "январской трагедией".Ранее ряд политических активистов призвали казахстанцев в воскресенье прийти на площадь Республики, чтобы почтить память погибших и потребовать справедливого следствия в отношении задержанных, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусматривает уведомительный порядок проведения митингов, власти города уведомили организаторов о незаконности митинга из-за действующих в городе карантинных ограничений по COVID-19, в также из-за того, что центральная площадь города не предназначена для таких мероприятий.Как передает корреспондент РИА Новости, организаторы митинга растянули транспарант с надписью "Народ не террорист", а на монументе независимости закрепили список лиц, погибших в ходе январских событий. Люди продолжают прибывать на площадь.Площадь открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за начавшимся митингом, но не препятствуют его проведению.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220213/kazakhstan-1772536542.html

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