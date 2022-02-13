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В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий
В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий - РИА Новости, 13.02.2022
В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий
На площади Республики в Алма-Ате начинается не согласованный властями митинг в память жертв январских событий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:05
2022-02-13T09:05
в мире
жанаозен
актау
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АЛМА-АТА, 13 фев - РИА Новости. На площади Республики в Алма-Ате начинается не согласованный властями митинг в память жертв январских событий, передает корреспондент РИА Новости.Площадь Республики 4-6 января текущего года стала эпицентром событий, которые начались как митинг, но переросли в массовые беспорядки, ожесточенные столкновения с полицией, нападения на органы власти, административные здания, коммерческие структуры и мародерства. Вокруг площади расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений, которые в Казахстане называют "январскими событиями" или "январской трагедией".Ранее ряд политических активистов призвали казахстанцев в воскресенье прийти на площадь Республики, чтобы почтить память погибших и потребовать справедливого следствия в отношении задержанных, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусматривает уведомительный порядок проведения митингов, власти города уведомили организаторов о незаконности митинга из-за действующих в городе карантинных ограничений по COVID-19, в также из-за того, что центральная площадь города не предназначена для таких мероприятий.Как передает корреспондент РИА Новости, организаторы митинга растянули транспарант с надписью "Народ не террорист", а на монументе независимости закрепили список лиц, погибших в ходе январских событий. Люди продолжают прибывать на площадь.Площадь открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за начавшимся митингом, но не препятствуют его проведению.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220213/kazakhstan-1772536542.html
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в мире, жанаозен, актау, казахстан, оон
09:05 13.02.2022
 
В Алма-Ате начался митинг в память жертв январских событий

Несогласованный митинг в память жертв январских событий начинается в центре Алма-Аты

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 13 фев - РИА Новости. На площади Республики в Алма-Ате начинается не согласованный властями митинг в память жертв январских событий, передает корреспондент РИА Новости.
Площадь Республики 4-6 января текущего года стала эпицентром событий, которые начались как митинг, но переросли в массовые беспорядки, ожесточенные столкновения с полицией, нападения на органы власти, административные здания, коммерческие структуры и мародерства. Вокруг площади расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений, которые в Казахстане называют "январскими событиями" или "январской трагедией".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
08:19
Президент Казахстана почтил память жертв январских беспорядков
Ранее ряд политических активистов призвали казахстанцев в воскресенье прийти на площадь Республики, чтобы почтить память погибших и потребовать справедливого следствия в отношении задержанных, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Несмотря на то, что законодательство Казахстана предусматривает уведомительный порядок проведения митингов, власти города уведомили организаторов о незаконности митинга из-за действующих в городе карантинных ограничений по COVID-19, в также из-за того, что центральная площадь города не предназначена для таких мероприятий.
Как передает корреспондент РИА Новости, организаторы митинга растянули транспарант с надписью "Народ не террорист", а на монументе независимости закрепили список лиц, погибших в ходе январских событий. Люди продолжают прибывать на площадь.
Площадь открыта для проезда автотранспорта и прохода граждан. Сотрудники полиции наблюдают за начавшимся митингом, но не препятствуют его проведению.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
В миреЖанаозенАктауКазахстанООН
 
 
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