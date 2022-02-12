https://ria.ru/20220212/son-1772398015.html
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам - РИА Новости, 12.02.2022
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам
Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T02:15
2022-02-12T02:15
2022-02-12T09:45
общество
россия
александр мельников
сон
здоровье
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм” врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.Первое, на что следует обратить внимание, — насколько часто происходит прерывание ночного сна.Второй важный вопрос — получается ли после этого быстро заснуть. Если нет, это признак бессонницы.Кроме того, посоветовал Мельников, стоит обратить внимание на причину пробуждений, а также на то, чувствуете ли вы себя отдохнувшим утром. Если нет, это повод заняться исследованием сна. У нарушений может быть много причин. Выявить их можно на приеме у врача-сомнолога, обращает внимание специалист.
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общество, россия, александр мельников, сон, здоровье
02:15 12.02.2022 (обновлено: 09:45 12.02.2022)
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам
Врач-сомнолог Мельников: несколько коротких пробуждений за ночь — это норма