Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/son-1772398015.html
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам - РИА Новости, 12.02.2022
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам
Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T02:15
2022-02-12T09:45
общество
россия
александр мельников
сон
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/06/1551800689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_32fffd05c20ac8c0a49af63633297e72.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм” врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.Первое, на что следует обратить внимание, — насколько часто происходит прерывание ночного сна.Второй важный вопрос — получается ли после этого быстро заснуть. Если нет, это признак бессонницы.Кроме того, посоветовал Мельников, стоит обратить внимание на причину пробуждений, а также на то, чувствуете ли вы себя отдохнувшим утром. Если нет, это повод заняться исследованием сна. У нарушений может быть много причин. Выявить их можно на приеме у врача-сомнолога, обращает внимание специалист.
https://ria.ru/20220201/noski-1770399798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155180/06/1551800689_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8b98ec743a5810e656af05226ced59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр мельников, сон, здоровье
02:15 12.02.2022 (обновлено: 09:45 12.02.2022)
 
Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам

Врач-сомнолог Мельников: несколько коротких пробуждений за ночь — это норма

© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Depositphotos / logoff
Бессонница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм” врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.
Первое, на что следует обратить внимание, — насколько часто происходит прерывание ночного сна.
"Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма", — подчеркнул врач.
Второй важный вопрос — получается ли после этого быстро заснуть. Если нет, это признак бессонницы.
Кроме того, посоветовал Мельников, стоит обратить внимание на причину пробуждений, а также на то, чувствуете ли вы себя отдохнувшим утром. Если нет, это повод заняться исследованием сна. У нарушений может быть много причин. Выявить их можно на приеме у врача-сомнолога, обращает внимание специалист.
Ноги в носках
1 февраля, 04:09
Хирург назвал две категории россиян, которым запрещено спать в носках
 
ОбществоРоссияАлександр МельниковСонЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала