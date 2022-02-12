https://ria.ru/20220212/son-1772398015.html

Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам

Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам - РИА Новости, 12.02.2022

Врач объяснил, почему некоторые люди просыпаются по ночам

Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T02:15

2022-02-12T02:15

2022-02-12T09:45

общество

россия

александр мельников

сон

здоровье

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал агентству “Прайм” врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.Первое, на что следует обратить внимание, — насколько часто происходит прерывание ночного сна.Второй важный вопрос — получается ли после этого быстро заснуть. Если нет, это признак бессонницы.Кроме того, посоветовал Мельников, стоит обратить внимание на причину пробуждений, а также на то, чувствуете ли вы себя отдохнувшим утром. Если нет, это повод заняться исследованием сна. У нарушений может быть много причин. Выявить их можно на приеме у врача-сомнолога, обращает внимание специалист.

https://ria.ru/20220201/noski-1770399798.html

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общество, россия, александр мельников, сон, здоровье