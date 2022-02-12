https://ria.ru/20220212/kazakhstan-1772479031.html

В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков

В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков - РИА Новости, 12.02.2022

В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков

Уголовные дела возбуждены по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:53

2022-02-12T16:53

2022-02-12T16:53

беспорядки в казахстане

происшествия

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности."Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html

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происшествия, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев