https://ria.ru/20220212/kazakhstan-1772479031.html
В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков
В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков - РИА Новости, 12.02.2022
В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков
Уголовные дела возбуждены по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:53
2022-02-12T16:53
2022-02-12T16:53
беспорядки в казахстане
происшествия
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 12 фев - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены по 170 фактам пыток и превышения власти после январских событий в Казахстане, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов национальной безопасности."Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
В Казахстане возбудили уголовные дела по жалобам на пытки после беспорядков
В Казахстане возбудили уголовные дела по 170 фактам пыток после январских событий