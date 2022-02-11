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В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова
В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова - РИА Новости, 11.02.2022
В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T21:10
2022-02-11T21:10
2022-02-11T21:13
политика
здоровье - общество
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.Политик добавил, что Зюганова уже обследовали, "ситуация нормальная", и посоветовал лидеру КПРФ не "дожидаться внутрибольничной инфекции".Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику.Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID "омикрон".
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политика, здоровье - общество, геннадий зюганов, кпрф
21:10 11.02.2022 (обновлено: 21:13 11.02.2022)
В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова
Секретарь ЦК КПРФ Обухов: Зюганов находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ