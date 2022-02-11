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Президента Казахстана в Казани встречали хлебом-солью и чак-чаком
Президента Казахстана в Казани встречали хлебом-солью и чак-чаком - РИА Новости, 11.02.2022
Президента Казахстана в Казани встречали хлебом-солью и чак-чаком
Хлебом-солью и чак-чаком встречали президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в аэропорту Казани, куда он прилетел ночью в рамках рабочего визита в РФ. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:54
2022-02-11T16:54
республика татарстан
владимир путин
рустам минниханов
москва
россия
казань
касым-жомарт токаев
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КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Хлебом-солью и чак-чаком встречали президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в аэропорту Казани, куда он прилетел ночью в рамках рабочего визита в РФ.В четверг в Москве президент Казахстана провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Был подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. Также состоялась встреча Токаева с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.В ночь на пятницу Токаев прибыл в Казань. Видео встречи пресс-служба президента Татарстана опубликовала на официальном портале республики.У трапа самолета Токаева встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что очень рад приезду президента Казахстана. На поле был построен почетный караул с государственными флагами России, Казахстана и флагом Татарстана. По традиции, девушки в национальных костюмах преподнесли гостю хлеб-соль и национальное татарское лакомство чак-чак.По информации пресс-службы, в пятницу запланирована беседа президента Казахстана с президентом Татарстана, а также его знакомство с промышленным потенциалом республики.
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владимир путин, рустам минниханов, москва, россия, казань, касым-жомарт токаев
16:54 11.02.2022
 

Президента Казахстана в Казани встречали хлебом-солью и чак-чаком

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Татарстан / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Татарстан
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КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Хлебом-солью и чак-чаком встречали президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в аэропорту Казани, куда он прилетел ночью в рамках рабочего визита в РФ.
В четверг в Москве президент Казахстана провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Был подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. Также состоялась встреча Токаева с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В ночь на пятницу Токаев прибыл в Казань. Видео встречи пресс-служба президента Татарстана опубликовала на официальном портале республики.
У трапа самолета Токаева встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что очень рад приезду президента Казахстана. На поле был построен почетный караул с государственными флагами России, Казахстана и флагом Татарстана. По традиции, девушки в национальных костюмах преподнесли гостю хлеб-соль и национальное татарское лакомство чак-чак.
По информации пресс-службы, в пятницу запланирована беседа президента Казахстана с президентом Татарстана, а также его знакомство с промышленным потенциалом республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 16:24Республика Татарстан
Минниханов назвал Казахстан стратегическим партнером Татарстана
 
Республика ТатарстанВладимир ПутинРустам МиннихановМоскваРоссияКазаньКасым-Жомарт Токаев
 
 
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