Президента Казахстана в Казани встречали хлебом-солью и чак-чаком
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Татарстан / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту в Казани
КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Хлебом-солью и чак-чаком встречали президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в аэропорту Казани, куда он прилетел ночью в рамках рабочего визита в РФ.
В четверг в Москве президент Казахстана провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Был подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики. Также состоялась встреча Токаева с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
В ночь на пятницу Токаев прибыл в Казань. Видео встречи пресс-служба президента Татарстана опубликовала на официальном портале республики.
У трапа самолета Токаева встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что очень рад приезду президента Казахстана. На поле был построен почетный караул с государственными флагами России, Казахстана и флагом Татарстана. По традиции, девушки в национальных костюмах преподнесли гостю хлеб-соль и национальное татарское лакомство чак-чак.
По информации пресс-службы, в пятницу запланирована беседа президента Казахстана с президентом Татарстана, а также его знакомство с промышленным потенциалом республики.