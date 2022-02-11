https://ria.ru/20220211/oon-1772208622.html

В ООН могут запустить процедуру арбитража из-за невыдачи виз США дипломатам

В ООН могут запустить процедуру арбитража из-за невыдачи виз США дипломатам - РИА Новости, 11.02.2022

В ООН могут запустить процедуру арбитража из-за невыдачи виз США дипломатам

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша есть все основания запустить процедуру арбитража в связи с проблемой невыдачи американских виз дипломатам,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:47

2022-02-11T09:47

2022-02-11T09:47

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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. У генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша есть все основания запустить процедуру арбитража в связи с проблемой невыдачи американских виз дипломатам, намеревающимся прибыть в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее Москва заявляла, что российская делегация уже на протяжении четырех лет сталкивается с проблемами, связанными с систематическими отказами во въездных визах как для сотрудников постпредства РФ при ООН, так и для делегатов из Москвы. Остается нерешенной проблема с конфискованной российской дипломатической собственностью в США, а также с ограничениями на передвижение, которые вводит американская сторона против некоторых дипломатов.В среду постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что передал Гутеррешу послание главы МИД РФ Сергея Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств. В нем, как пояснил Небензя, глава МИД требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей США, которые обязаны обеспечивать условия для работы миссии при ООН.Как указал Полянский, бывают ситуации, когда и российских дипломатов высылают из США "со ссылкой на некую озабоченность в области безопасности"."Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что не получают визы наши коллеги, направляющиеся на мероприятия в рамках ООН, либо же визы не продлеваются нашим дипломатам, которые работают в ООН, что делает невозможным любые заграничные поездки, в том числе поездки домой и даже по гуманитарным обстоятельствам. Это, конечно, вопиющая практика", - заявил первый зампостпреда.Он отметил, что Москва последовательно привлекает внимание генерального секретаря ООН к этой проблеме."Полагаем, что у него есть все основания запустить арбитраж в связи с подобными противоправными действиями США. К ним мы также относим захват нашей дипсобственности, который произошел в конце полномочий администрации Барака Обамы", - подчеркнул Полянский.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20220210/viza-1771975596.html

https://ria.ru/20220204/vizy-1771026325.html

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в мире, василий небензя, дональд трамп, барак обама, россия, сан-франциско, сша, оон