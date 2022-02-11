https://ria.ru/20220211/diplomatiya-1772175404.html

Дмитрий Полянский: в дипломатии главное – не переходить на личности

Дмитрий Полянский: в дипломатии главное – не переходить на личности - РИА Новости, 11.02.2022

Дмитрий Полянский: в дипломатии главное – не переходить на личности

В четверг Россия проведет заседание Совета безопасности ООН, на котором поднимет вопрос о невыполнении минских договоренностей Киевом. О том, кто закрыл глаза... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:00

2022-02-11T10:00

2022-02-11T10:00

интервью

анатолий антонов

василий небензя

барак обама

восточная европа

вена

россия

обсе

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В четверг Россия проведет заседание Совета безопасности ООН, на котором поднимет вопрос о невыполнении минских договоренностей Киевом. О том, кто закрыл глаза на нарушения Киева, и какую провокацию против России на Украине может готовить Запад, о том, сколько могут длиться переговоры США и НАТО с Москвой по гарантиям безопасности и понадобится ли военно-технический ответ с российской стороны, в интервью РИА Новости рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Беседовал Алан Булкаты.– Как нынешняя напряженность в отношениях между Россией и Западом отразилась на Ваших контактах с коллегами по СБ ООН? Как российским дипломатам удается сохранять самообладание?– Напрямую никак не отразилась. Мы – дипломаты и должны уметь контролировать свои эмоции. У нас за пределами открытых заседаний Совета хорошие рабочие, порой – вполне дружеские отношения. Мы все понимаем, что у коллег есть инструкции, у нас они тоже есть. Это не мешает нам общаться и стараться сблизить позиции наших стран, даже если они кажутся противоположными. Поэтому я не вижу никаких причин для того, чтобы по поводу любого обострения в мире, которые иногда происходят, мы портили отношения с коллегами из-за различий в позициях наших стран. Главное – не переходить на личности в ходе порой весьма оживленных публичных заседаний.– Десятого февраля исполнилось 15 лет со дня, когда президент России Владимир Путин произнес известную Мюнхенскую речь. Насколько обеспокоенности, выраженные им тогда, оказались обоснованными? Смогут ли западные партнеры и дальше игнорировать озабоченности Москвы? Рассчитывает ли Россия на поддержку Китая в установлении баланса сил с европейскими государствами и США?– Мюнхенская речь нашего президента оказалась действительно пророческой. Все, о чем он говорил, материализовалось. К сожалению, наши западные партнеры в тот момент не были готовы принять наши озабоченности, услышать нашу аргументированную позицию о том, что дела в области европейской безопасности развиваются в неправильном направлении. Наверное, многие из них сейчас жалеют об этом: стольких проблем можно было бы избежать, услышь они нас тогда!Сегодня мы вновь поставили перед ними все эти вопросы. Игнорировать наши озабоченности и дальше наши западные партнеры уже не могут, если, конечно, они действительно заинтересованы в мире и стабильности во всем мире в целом и в Европе в частности. Мы, разумеется, рассчитываем на поддержку Китая, поскольку это наш ближайший сосед, стратегический партнер. У нас "всепогодные" отношения, которые позволяют вести диалог по самым сложным международным и иным вопросам и находить точки соприкосновения. Как свидетельствуют итоги переговоров президентов России и КНР на полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, наши китайские партнеры в полной мере понимают и разделяют наши озабоченности и поддерживают нашу позицию по вопросам европейской безопасности.– Сколько у Запада осталось времени на то, чтобы вместе с Москвой заняться разрядкой ситуации на основе проектов договоров РФ и США, РФ и НАТО? Когда Москва планирует перейти к военно-техническому ответу на игнорирование своих обеспокоенностей в сфере гарантий безопасности?– Мы с самого начала подчеркивали, что этот процесс не может длиться бесконечно. Мы анализируем ответы на наши предложения по вопросам безопасности, которые нам предоставили. По поводу ответных мер – пока это вопрос гипотетический. Мы дипломаты и должны действовать так, чтобы, образно говоря, пушки молчали, поэтому будем использовать любую возможность для достижения договоренностей, но без того, чтобы поступаться нашими принципиальными позициями и заходить за красные линии. Если же прогресса не будет и дело дойдёт до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере.– США перебрасывают своих военных в восточную Европу, так же поступают их союзники. Ведет ли Россия переговоры о размещении какой-либо военной инфраструктуры в Никарагуа, Венесуэле, на Кубе для создания контругроз? Если да, то какой? Какие меры РФ будет принимать, если договориться с США и НАТО не удастся?– Мне неизвестно о каких-либо переговорах по практическим аспектам размещения военной инфраструктуры в упомянутых вами странах. Думаю, что это сфера ответственности Министерства обороны Российской Федерации и такие вопросы следует обращать к ним. Мы исходим из того, что договориться с США и НАТО нам удастся, поскольку стремление сохранить мировую стабильность и упрочить безопасность в Европе они должны разделять, хотя бы исходя из чувства самосохранения. Что касается переброски американцами и их союзниками своих военных в восточную Европу, то мы решительно осуждаем эту политику. Мы считаем, что это шаги в неверном направлении, которые вместо разрядки ситуации приводят к нагнетанию обстановки, могут спровоцировать кризисные ситуации, которых мы все хотели бы избежать. Как мы подчеркивали на недавнем заседании СБ, за пределами США находится около 175 тыс. солдат и это не может нас не беспокоить, как и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам.– США и их союзники продолжают твердить о грядущем вторжении РФ на Украину. Значит ли это, что Запад готовит провокацию на Донбассе, с тем чтобы вынудить Россию вмешаться, а затем обвинить её в агрессии, как это было в 2008 году? Когда это может произойти?– Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории, хотя надеюсь, что у наших западных коллег хватит благоразумия на подобную схему не идти. В любом случае очень настораживает то, какой настойчивостью, можно даже сказать оголтелостью, ряд государств продолжает продвигать ложную или непроверенную информацию, делать далекоидущие выводы и провокационные предположения. В таких условиях риск военной провокации возрастает во много раз. Мы надеемся, что этого не произойдет и здравый смысл всё-таки возобладает.– Вы обратили внимание на сюжет Sky News о двух гражданах Великобритании на передовой на стороне Киева. Канал показал этот сюжет без зазрения совести, бравируя тем, что киевский режим защищают подданные ее Величества. Означает ли это, что Лондон не заинтересован в выполнении Минских соглашений Киевом? Будет ли Россия на заседании СБ ООН по Минским соглашениям 17 февраля поднимать вопрос о присутствии военных Великобритании, а также, видимо, других стран и иностранных вооружений на Украине в зоне соприкосновения?– Мы этот вопрос не будем обходить стороной. Мы считаем, что Минские соглашения – это единственная возможная международно-признанная основа для урегулирования затянувшегося внутриукраинского конфликта. Сюжет, о котором вы упомянули, – вопиющая демонстрация пренебрежительного отношения Великобритании к процессу выполнения этого важного документа Украиной. Разумеется, что при такой постановки дела у наших украинских соседей все меньше и меньше стимулов уважать эти соглашения, о чем они в последнее время прямо заявляют. Тем не менее мы считаем, что другого пути, кроме как выполнять Минские соглашения, одобренные СБ ООН, у Украины нет и будем настаивать на этом на упомянутом вами заседании 17 февраля.– Есть ли у России данные о том, сколько иностранных военнослужащих, от каких стран находятся у линии соприкосновения с украинской стороны в нарушении минских договоренностей? Планирует ли РФ собрать свидетельства нарушений минских договоренностей и представить их в Совете Безопасности в виде документа?– Подобными вопросами занимается специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Я думаю, что наши коллеги в постпредстве при ОБСЕ в Вене их внимательно отслеживают.– Не так давно официальный представитель госдепа Нед Прайс не смог привести ни одного доказательства, что Россия готовит видео-фейк в качестве предлога для вторжения на Украину, предложив верить ему на слово. Чем США и американское постпредство в ООН подтверждают в переговорах с РФ свои обвинения? Запрашивало ли постпредство РФ у США доказательства подготовки фейка, а также наличия 100 тысяч военнослужащих РФ на границе с Украиной?– Да, вы правы, действительно это очень показательная ситуация характерная для наших американских коллег. Они выдвигают все новые обвинения, не приводя никаких доказательств. Мы обращаем на это их внимание, однако, американцев это не смущает. Это стало своего рода характерной особенностью их внешней политики, которая использует огульные обвинения и "мегафонную дипломатию" для продавливания своих подходов. Все уже привыкли, что у американцев никаких доказательств нет, они самоуверенно полагают, что все должны верить им на слово. В тоже время любые наши публичные утверждения, которые не совпадают с американской позицией, представляются в виде российской пропаганды. Это проистекает из осознания своей собственной исключительности, которая пока еще, во многом по инерции, сохраняется у наших американских коллег. Соответственно они считают, что утруждаться поиском каких-либо доказательств и их предъявлением им не нужно. Однако, подобные ситуации все чаще ставят их в очень неприглядное положение, как с упомянутым вами ответом господина Прайса. Мир изменился и США в нем уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться.– Посол России в США Анатолий Антонов заявил ранее, что госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона к апрелю, если Россия не выдаст визы охранникам Посла США в Москве. Удалось ли урегулировать эту ситуацию? Не принуждает ли Вашингтон покинуть США кого-либо из дипломатов Постпредства РФ при ООН?– Мне неизвестны детали того, что происходит вокруг нашего посольства в Вашингтоне и Анатолия Ивановича. Я видел в СМИ его слова о том, что ситуация действительно выглядит именно таким образом. В переговорах по двусторонним визовым озабоченностям с США мы не участвуем. Надеюсь, что эту ситуацию удастся урегулировать, потому что, конечно, подобные требования выглядят более чем абсурдными. Постпредство России при ООН в значительной степени работает на другой правовой основе по сравнению с нашими дипломатическими представительствами в США – посольством и генконсульствами. Но это не значит, что мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами при жизни и работе в США, несмотря на то, что такого быть не должно по Соглашению о пребывании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Бывают ситуации, когда и наших дипломатов высылают отсюда со ссылкой на некую озабоченность в области безопасности. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что не получают визы наши коллеги, направляющиеся на мероприятия в рамках ООН, либо же визы не продлеваются нашим дипломатам, которые работают в ООН, что делает невозможным любые заграничные поездки, в том числе поездки домой и даже по гуманитарным обстоятельствам. Это, конечно, вопиющая практика. Мы последовательно привлекаем внимание к ней Генерального секретаря ООН и полагаем, что у него есть все основания запустить арбитраж в связи с подобными противоправными действиями США. К ним мы также относим захват нашей дипсобственности, который произошел в конце полномочий администрации Барака Обамы.– Постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо с призывом инициировать процедуру арбитража. Есть ли уже реакция? И почему генсек так долго тянет с этим вопросом, учитывая, что Россия об арбитраже говорила еще два года назад.– Пока реакции никакой не было. Генсек этой ситуацией озабочен. Он нам неоднократно это подтверждал. Он, понятное дело, хочет постараться все-таки обойтись без крайних мер. Потому что запуск арбитража – это серьезное дело. За этим могут быть последствия. Американцы, конечно, не хотят такого сценария, что бы они там ни говорили. Нам известно, что Гутерреш выходит на американцев, доводит до них нашу позицию. Нам иногда удается, в том числе и с помощью Секретариата, какие-то отдельные срочные визовые вопросы решать. Но системная проблема сохраняется и нам непонятны принципы, по которым американская сторона принимает решения. Вдобавок остается подвешенным вопрос об отобранной у нас недвижимости, о которой я упомянул.Одним словом, Генсек не исключает обращения в арбитраж. Он просто хочет исчерпать все имеющиеся у него рычаги воздействия на американскую сторону, чтобы решить проблему. Он не сидит, сложа руки. Какие-то действия он предпринимает. Однако мы последовательно указываем ему, что отношение американцев не меняется. Поэтому он все-таки вынужден будет запустить арбитраж, если подход американской стороны не изменится кардинальным образом.– То есть, он не исключает запуска арбитража?– Он не исключает. Он никогда не говорил, что не будет запускать, но всегда подчеркивал, что это крайняя мера и лучше ее избежать, лучше постараться решить все вопросы полюбовно.Мы не против – просто пока не видим какого-то движения от американской стороны.Проблема есть не только же у нас. Есть и у других стран, которые тоже сталкиваются с ограничениями из-за того, что американцы считают их недружественными и смотрят на них через внутриполитическую "оптику", а не через свои обязательства по соглашению о пребывании штаб-квартиры в Нью-Йорке.– В СМИ появилась информация о том, что рассматривается вариант провести обзорную конференцию по ДНЯО в Европе весной, а не в августе в Нью-Йорке. Так ли это? Каковы перспективы переноса других форумов и регулярных заседаний, как, например, заседания первого комитета, в Женеву?– Здесь есть несколько аспектов. Помимо того, что, как я уже упомянул, мы сталкиваемся со сложностями при получении виз для наших делегатов, вмешалась еще и ситуация с пандемией коронавируса, точнее со штаммом "омикрон". На каком-то этапе секретариат ООН по сути оказался обескровленным, многие сотрудники не могли выйти на работу. И это, как нам было сказано, привело к отмене и/или ограничениям в проведении ряда мероприятий. Обзорная конференция ДНЯО стала первой такой жертвой.В настоящий момент мы изучаем различные возможности. Очень сложно спрогнозировать, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка в Нью-Йорке, но мы исходим из того, что оптимально было бы всё-таки провести обзорную конференцию по ДНЯО именно здесь, потому что в этом городе представлены в полном объеме все страны-члены ООН. В других точках Постпредств несколько меньше.При этом за почти уже два года с момента начала пандемии были перенесены и многие другие мероприятия, согласованные странами-членами в рамках ООН. И сформировалась своего рода очередь из таких отложенных событий, поэтому это непростой вопрос. Мы работаем над этим вместе с Секретариатом ООН. Пока каких-то решительных шагов к проведению мероприятия не в Нью-Йорке не сделано, мы исходим из того, что оно состоится в августе именно здесь. Главное при этом для нас – чтобы оно прошло очно, поскольку у виртуальной дипломатии, как показал наш почти двухлетний опыт, есть существенные ограничения и недостатки.

https://ria.ru/20220210/rech-1771981006.html

https://ria.ru/20220210/rech-1771997056.html

https://ria.ru/20220209/ukraina-1771954528.html

https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772072986.html

https://ria.ru/20220209/oon-1771836685.html

https://ria.ru/20220210/voyna-1772149665.html

https://ria.ru/20220202/diplomatiya-1770596467.html

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