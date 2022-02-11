https://ria.ru/20220211/omikron-1772211952.html
Собянин заявил о прохождении пика по "омикрону" в Москве
Собянин заявил о прохождении пика по "омикрону" в Москве - РИА Новости, 11.02.2022
Собянин заявил о прохождении пика по "омикрону" в Москве
СОБЯНИН: ПИК ЗАБОЛЕВАНИЯ "ОМИКРОНОМ" В МОСКВЕ, ОЧЕВИДНО, ПРОШЕЛ РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:04
2022-02-11T10:04
2022-02-11T10:05
распространение коронавируса
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
СОБЯНИН: ПИК ЗАБОЛЕВАНИЯ "ОМИКРОНОМ" В МОСКВЕ, ОЧЕВИДНО, ПРОШЕЛСОБЯНИН: НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОВИДА В МОСКВЕ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 6%, НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СНИЖЕНИЕ БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМСОБЯНИН: В СТАЦИОНАРНОМ ЗВЕНЕ В МОСКВЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙРИА Новости
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Материал дополняется
10:04 11.02.2022 (обновлено: 10:05 11.02.2022)
Собянин заявил о прохождении пика по "омикрону" в Москве
Мэр Собянин: пик заболеваемости "омикроном" в Москве, очевидно, прошел
СОБЯНИН: ПИК ЗАБОЛЕВАНИЯ "ОМИКРОНОМ" В МОСКВЕ, ОЧЕВИДНО, ПРОШЕЛ
СОБЯНИН: НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОВИДА В МОСКВЕ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 6%, НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СНИЖЕНИЕ БУДЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ
СОБЯНИН: В СТАЦИОНАРНОМ ЗВЕНЕ В МОСКВЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОСТЕПЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ