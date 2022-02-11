https://ria.ru/20220211/omikron-1772184607.html

Как сразу выявить "омикрон": совет доктора Комаровского

Комаровский назвал два "принципиальных" симптома "омикрона" - РИА Новости, 11.02.2022

Как сразу выявить "омикрон": совет доктора Комаровского

Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни являются "принципиальными" симптомами штамма коронавируса "омикрон", которые отличают эту мутацию от... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:31

2022-02-11T03:31

2022-02-11T03:31

распространение коронавируса

в мире

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

евгений комаровский

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни являются "принципиальными" симптомами штамма коронавируса "омикрон", которые отличают эту мутацию от других, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский."Именно у "омикрона" есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от "дельты" и других видов ковида - это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", - указал кандидат медицинских наук.По его словам, при этой разновидности COVID-19 слабость возникает в начале болезни, а при заболевании "дельтой" или другими штаммами – только со временем, а не в первые дни болезни."Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при "омикроне" – сразу же", - добавил Комаровский.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.Как сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, распространение "омикрона" фиксируется в 84 субъектах России, его доля среди выявленных случаев COVID-19 составляет 70%.

https://ria.ru/20220210/omikron-1772063874.html

https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772088289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, евгений комаровский